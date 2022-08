Endlich durften wir wieder mal ein TEUFEL Produkt testen und haben diesmal den TEUFEL Motiv GO Bluetooth Lautsprecher zum Testen bekommen. Und da sie einen großen Wert auf Qualität und auch coolen Sound setzen wussten wir eigentlich schon vorher das es mit Sicherheit wieder ziemlich interessant wird. Allerdings sind wir von TEUFEL immer große Dinge gewohnt. Doch diesmal ist es eher ein Mini Karton, der eine kleine aber stylisch feine TEUFEL Motiv Go Box beinhaltet. Und zunächst ist man skeptisch ob diese kleine Box uns überzeugen kann. Um es mit einem kleinen Spoiler vorweg zu nehmen: Ja sie kann es. Wir befreien den Lautsprecher aus seinem Karton und nehmen die kleine Box zum ersten Mal in die Hand. Dabei fällt auf: Sie ist nicht nur klein und handlich sondern auch ein echtes Leichtgewicht. So wiegt die Box nur schlanke 900 Gramm.

Technisch bietet die TEUFEL Motiv GO Box zwei Vollbereichstreiber die durch zwei passive Bassmembranen für einen starken Stereoklang sorgen. Um das Ganze noch besser umzusetzen wird die TEUFEL Dynamore Technologie genutzt. Und das ist bei Weitem nicht alles. Die kleine Box nutzt Bluetooth aptX für Streaming von Spotify bis Apple Music. Um die Party noch besser zu gestalten können dabei zwei Smartphones gleichzeitig verbunden werden. Und wenn es mal wichtige Anrufe gibt steht die Box auch zur Verfügung. Das eingebaute Mikrofon machts möglich und sogar Sprachbefehle via Siri oder Google Assistant sind möglich. Um die Box auch sicher im Badezimmer oder im Garten zu nutzen schützt sie vor Strahlwasser nach IPX5 Norm. Angeschlossen wird die Box entweder über einen ganz normalen Stromanschluss oder über Lithium-Ionen-Akku. Dieser bringt eine Laufzeit von 16 Stunden bei Zimmerlautstärke mit. Da wir unsere Musik immer gerne lauter hören, hält der Akku trotzdem lange genug und kann locker 10 Stunden und mehr aushalten. Allerdings bieten andere Lautsprecher da deutlich mehr Akku-Laufzeit.

Und damit kommen wir zum Sound, der bei einer Bluetooth Box immer extrem wichtig ist. Und TEUFEL spielt auch hier wieder mit seinen Muskeln. Ein kristallklarer Klang mit perfekten Höhen und ein satter Bass sorgen für einen hervorragenden Sound. Bei gewissen Liedern ist der Bass druckvoll und kann sich absolut hören lassen. Auch die Stimmen kommen klar und deutlich rüber, das gilt auch bei der Telefonie. Für unterwegs ist die Box ein absoluter treuer Begleiter und lässt sich perfekt beim Fahrradfahren mitnehmen. Durch die kleine Größe und das geringe Gewicht kann sie quasi überall mitgenommen werden und sorgt an unterschiedlichen Stellen für einen coolen Sound. Die TEUFEL Motiv Go Box findet ihr bereits ab 199,99 €.

TEUFEL hat auch bei der Verarbeitung wieder nicht mit Qualität gespart. Die Box ist auch optisch ein Hingucker und bietet einen Rahmen aus wertigem Aluminium und einen kratzfesten Textilbezug. Bei Staub oder Wasser ist er leicht abwischbar und sofort wieder einsatzbereit. Die Box war bei uns im Test im schwarzen Look, ist aber auch in anderen Farben erhältlich. So gibt es noch eine weiße, blaue und eine grüne Variante. Die Box verbindet sich schnell und sicher mit euren Bluetooth-Geräten und ist sofort startklar. Sucht eure Lieblingssongs auf Spotify oder Apple Music und die Party kann starten. Natürlich könnt ihr damit keine ganze Party Location ausfüllen, aber für unterwegs oder in einer kleinen Runde ist die TEUFEL Motiv GO der passende Begleiter. In unserem Test haben wir die Box auch bei einem Grill-Abend im Garten ausgiebig getestet und den ganzen Abend damit verbracht. Das Urteil der anderen Gäste ist durchaus positiv ausgefallen und viele haben sich das kleine Gerät genauer angeschaut. Und ein kurzer Schauer hat dabei auch keinerlei Probleme gemacht. Man sollte die Box allerdings nicht im strömenden Regen stehen lassen, aber das erklärt sich von selbst.

Kommen wir noch mal zu den Bedientasten der TEUFEL Motiv GO Box. Hier nutzt man nur das nötigste und verzichtet dabei auf großartige Spielereien. Eigentlich gibt es nur einen Ein/Aus Schalter, einen Play Button und Vor und Zurück sowie einen Plus und Minus Lautstärkeregler sowie einen Dynamore Button für die Stereoverbreiterung. Aber das reicht auch völlig aus. Die Tasten sind leicht erreichbar und bieten einen guten Druckpunkt. So reagieren die Buttons auch schnell auf eure Eingaben und müssen nicht mühsam mehrmals gedrückt werden – das hatten wir bereits bei anderen Lautsprechern und war dementsprechend nervig. Und dank des robusten und und dickwandigen Kunstoffs kann die Box auch mal runterfallen und ihr müsst keine Sorgen vor Beulen oder andere Schäden haben.