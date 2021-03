TERRATEC Charge AIR Light & Sound Schreibtisch-Lampe – Uns geht ein Licht auf

Und Gott sprach es werde Licht. Das hat dann auch bei uns funktioniert und wir haben von unserem Partner TERRATEC eine nette Schreibtisch Lampe zum Testen bekommen. Dabei handelt es sich um die TERRATEC Charge AIR Light & Sound Lampe. Die leuchtet nicht nur sondern hat auch noch weitere interessante Funktionen anzubieten. Welche das sind erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Eine Schreibtisch-Lampe hat eigentlich nur einen Sinn – sie soll euren Schreibtisch beleuchten und im Dunkeln für klare Sicht sorgen. Doch so eine Lampe kann eigentlich noch viel mehr als nur leuchten. Das haben die Macher von TERRATEC sich auch gedacht und die Charge AIR Light & Sound Lampe auf den Markt gebracht. Die sieht nicht nur optisch gut aus, sondern hat auch noch viele weitere Eigenschaften.

Prev 4 Next

Das futuristische Design macht sich sehr gut auf dem Schreibtisch und bringt eine Funktion mit, die jeder von euch sicher nutzen wird. So könnt ihr nämlich euer Smartphone ganz einfach auf dem Fuß der Lampe legen und aufladen. Dafür sollte euer Smartphone natürlich auch diese Ladefunktion mitbringen. Wir haben mit unseren Huawei P30 damit zwar in die Röhre geguckt, aber das spielt keine Rolle. Der Arm der Lampe ist flexibel und kann so in alle möglichen Richtungen gedreht werden. Dabei bietet die Lampe noch drei verschiedene Leuchtstufen an, die ihr mit einem sanften Klick auf dem Fuß einstellen könnt.

Doch die Lampe ist damit immer noch nicht durch mit seinen Funktionen und bringt noch eine weitere interessante Sache mit. So verfügt die Lampe über einen kleinen Bluetooth Speaker mit 3 Watt und spielt somit auch noch nebenbei eure Lieblingslieder von Spotify oder Co. ab. Das sind ja drei Dinge auf einmal und fast schon so spektakulär wie ein Überraschungsei. Die Terratec Charge AIR Light & Sound bekommt ihr bereits ab knapp 40 Euro bei Amazon* oder bei anderen Fachhändlern.

Hier noch mal die technischen Details im Überblick:

– Input: 5 V / 2,4 A

– Output/Kabellos: 5 Watt max.

– Ladedistanz von bis zu 8 mm

– LED-Beleuchtung 400 – 420 Lumen

– Bluetooth Version 5.0

– 3 W Lautsprecher

*Durch einen Klick auf den Link bekommen wir eine kleine Provision. Vielen lieben Dank.