Telltale Games – Adventureschmiede steht kurz vor dem Aus

Die Adventure-Spezialisten von Telltale Games stehen kurz vor dem aus. Von den insgesamt 250 beschäftigen Mitarbeitern bleiben lediglich 25 an Bord. Die sollen sich um den Abschluss der noch offenen Spiele – The Walking Dead: The Final Season – kümmern.

Zu wenig Zeit

Begründet wird dieser Schritt vom Studiochef Pete Hawley mit dem ausbleibenden Erfolg der aktuellen Spiele von Telltale. Allem Anschein nach ist nun auch die heiß erwartete Fortsetzung The Wolf Among Us 2 gestorben und das erst „kürzlich“ angekündigt Projekt Stranger Things. Laut Hawley habe er in den letzten Monaten an der Umstrukturierung der Firma gearbeitet aber die Zeit sei ihm ausgegangen. Wie es letztlich weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Für mich persönlich sind die schlechten Verkaufszahlen absolut unverständlich, trotz allem Bedanken wir uns jetzt schon beim Entwickler für die großartigen Spielmomente die wir erleben durften und auch in The Final Season noch werden.