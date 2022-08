Auch Bandai Namco war auf der Evolution 2022 und bringt neue Informationen für Tekken und Dragon Ball FighterZ.

Tekken 7 bekommt ein neues Update mit balancing und neuen Moves für alle Kämpfer. Außerdem kommt die Tekken World Tour 2022 nach Amsterdam und am Ende gibt es noch einen kleinen Teaser zu dem nächsten Tekken Spiel. Ist es Tekken 8? Vielleicht, es gibt leider keine genauen Informationen, was der Teaser genau bedeutet.

Auch Dragon Ball FighterZ bekommt ein neues Update. Playstation 5 und Xbox Series X|S Versionen befinden sich in der Entwicklung. Besitzer der Playstation 4 und Xbox One bekommen ein gratis Upgrade für die neuen Versionen. Bis jetzt ist, nur bekannt, dass der Online Netcode in den neuen Versionen verbessert wird. Auch die PC-Version bekommt den verbesserten Netcode. Mehr Neuerungen wurden nicht erwähnt, auch ein Veröffentlichkeitsdatum ist noch nicht bekannt.

Dragon Ball FighterZ ist erhältlich für Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.

Tekken 7 ist erhältlich für Xbox, Playstation 4 und PC.