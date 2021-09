Tales of ARISE verzeichnet ersten großen Meilenstein

Tales of ARISE ist der neueste Teil der Tales of Reihe und konnte schnell eine große Anzahl an Fans gewinnen. Das Spiel erschien am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Nun verkündete BANDAI NAMCO DE einen großen Meilenstein auf Twitter. Tales of ARISE hat sich bisher 1 Millionen Mal verkauft, was in dieser kurzen Zeit eine beindruckende Summe darstellt.

✨ 1 MILLION VERKAUFTE SPIELE ✨ Das ganze #TalesOfArise -Team möchte euch für eure großartige Unterstützung danken! 🙏 pic.twitter.com/3j3Dz7oBXQ — BANDAI NAMCO DE (@BandaiNamcoDE) September 16, 2021

Ob das Spiel auch die 2 Millionen Marke knacken bleibt abzuwarten. Die Tales of Vesperia: Definitive Edition hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft. Was denkt ihr, wird Tales of ARISE diese Zahl überbieten? Wir sind zumindest gespannt!

Keine Lust den Vollpreis zu bezahlen? Instant-Gaming bietet euch Tales of ARISE, wie auch ältere Teile der Reihe zu einem starken Preis an.