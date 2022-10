Puzzle Bobble Everybubble! wird im Frühjahr 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Das Originalspiel kehrt mit neuen, aktualisierten Funktionen zurück, die bald für ein weiteres Abenteuer enthüllt werden. Es gibt nur eine Sache, die ININ Games zusammen mit der TAITO Corporation nicht erwarten konnte, mit euch zu teilen: Puzzle Bobble Everybubble! wird einen Story-Modus bieten, der mit bis zu 4 Spielern gespielt werden kann, sowie zum ersten Mal in der Geschichte der Serie einen 2 gegen 2 Koop-Kampfmodus.

Eine wachsende Liste aller teilnehmenden Geschäfte ist auf Iningames.com zu finden. Das Spiel wird von ININ veröffentlicht und kann bereits bei einigen Händlern weltweit vorbestellt werden. Die originalen SNES-Versionen von Puzzle Bobble (japanisch) und Bust-A-Move (US) sind jetzt auch separat als Download für nostalgische Liebhaber dieser langlebigen Serie erhältlich, so dass auch diejenigen, die die Einzelhandelsausgabe gekauft haben, die Möglichkeit haben, diese Juwelen erneut zu erleben.

In dem Action-Puzzle-Spiel Puzzle Bobble (früher bekannt als Bust-A-Move) begeben sich die Brüder Bub und Bob auf eine blasenzerstörende Reise, nachdem sie durch den Zauber eines Zauberers in Blasendrachen verwandelt wurden. Verbinden Sie drei oder mehr gleichfarbige Blasen, um das Spielfeld zu räumen und voranzukommen, und nutzen Sie dabei das bewährte Spielkonzept, das leicht zu erlernen ist, aber nur schwer aus der Hand gelegt werden kann. Puzzle Bobble/Bust-A-Move, eine Fortsetzung des 1986 erschienenen Arcade-Sensationsspiels Bubble Bobble, hat seit seiner Einführung 1994 mehr als 20 Serienfortsetzungen auf verschiedenen Plattformen erlebt. TAITO wird beide Spiele auch in Zukunft weiterentwickeln, da es der alleinige Inhaber der weltweiten geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Urheberrechte und Marken, für Bubble Bobble und Puzzle Bobble ist.