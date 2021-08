SYNCED: Off-Planet: Die Techno-Apokalypse kommt 2022 für PC

NExT Studios, weltweit operierender Entwickler von Konsolen- und PC-Titeln, kündigten ihren neuen Multiplayer-Shooter SYNCED: Off-Planet mit einem neuen Trailer an, der am 3. September auf PC in seinen Advanced Alpha-Test startet.

SYNCED: Off-Planet kehrt im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2021 auf die Bühne zurück. Der neue Trailer stellt die Welt vor, in der der Titel angesiedelt ist, und bringt Spielern weltweit Schlüsselaspekte der Geschichte näher.

Neben dem Trailer gibt es ein Showcase-Event zum Spiel in der Sendung, die von Geoff Keighley, Moderator und Schöpfer der Game Awards und Opening Night Live, moderiert wird. Das Showcase-Event geht weiter auf die Story des Titels, Spielmodi und Nano-Fähigkeiten ein, sowie weitere Details der kommenden Advanced Alpha.

SYNCED: Off-Planet ist ein Shooter in einer techno-apokalyptischen Zukunft. Spieler kämpfen gemeinsam mit anderen Spielern gegen feindliche Teams und synchronisieren sich mit Nano-Begleitern, um sie im Kampf einzusetzen. Nanos sind kybernetische Gegner, die auf der Oberfläche des Planeten zu finden sind und den Kern des „Companion-Shooter-Gameplays“ bilden – eine echte Innovation bei den Multiplayer-Shootern. Die Spieler entdecken und synchronisieren sich mit verschiedenen Nano-Typen, um die Kontrolle über sie zu erhalten, sie im Feld einzusetzen und so ihre Chancen auf den Sieg zu erhöhen.

Spieler, die die Action des Spiels schon jetzt erleben wollen, können sich für die Advanced Alpha auf PC registrieren, indem sie www.syncedoffplanet.com besuchen, um das exklusive Gründer-Paket mit digitalen Ingame-Gegenständen zu erhalten, das sowohl einen Waffenskin für das CQ4-Sturmgewehr als auch einen Skin für die Crusher-Nano-Klasse enthält.

Die Hauptfeatures von SYNCED: Off-Planet sind folgende: