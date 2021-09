Syberia: Gratis, aber nicht mehr lange

Wenn ihr aktuell nicht wisst, was ihr zocken sollt oder einfach auf das Gefühl der puren Nostalgie steht, haben wir hier mit Syberia einen kleinen Tipp für euch. Allerdings müsst ihr schnell sein, denn das Angebot endet bereits heute um 19 Uhr.

Ihr schlüpft in die Rolle der aufstrebenden Anwältin Kate, die eigentlich nur einen einfachen Auftrag erledigen wollte. Wie aus dem kurzen Zwischenstopp zum Verkauf einer alten Automatenfabrik schnell ein lebensveränderndes Abenteuer wird, könnt ihr nun selbst herausfinden. Erkundet die detaillierten Umgebungen und löst die Rätsel, die sich euch in den Weg stellen, um die Geheimnisse rund um Syberia zu lüften.

Syberia jetzt kostenlos auf Steam

Bis zum 29.09.2021, also heute, um 19 Uhr habt ihr die Chance, dem ersten und zweiten Teil der Franchise ein neues Zuhause in eurer Steam-Bibliothek zu geben. Loggt euch wie gewohnt ein, begebt euch zu den Seiten der Spiele und sichert euch die Klassiker. Alternativ findet ihr hier direkt die Links:

Syberia auf Steam

Syberia 2 auf Steam

Ihr kennt die Abenteuer rund um Anwältin Kate noch nicht? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, das zu ändern. Zwar konnte der dritte Teil der Reihe teilweise nicht wirklich überzeugen, doch noch ist Hopfen und Malz nicht gänzlich verloren. Mit Syberia: The World Before steht bereits der nächste Teil in den Startlöchern, der ab dem 10. Dezember 2021 mit seiner überarbeiteten Grafik überzeugen will.