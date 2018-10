Super Mario Party auf der Nintendo Switch

Das neue Super Mario Party für die tragbare Konsole ist ein absoluter Hit. Die Sammlung aus mehr als 80 brandneuen Mini-Games sorgt für geniale Unterhaltung und hat den absoluten Suchtfaktor. Darin findest du 4 verschiedene Spielbretter, auf denen du mit 20 der beliebtesten Charaktere wie Mario und Prinzessin Peach steuern kannst. Auf welches Feld du gelangst, ist entscheidend für das Mini-Game, das du als nächstes Spielen darfst – und die Auswahl ist fantastisch!

Super Mario Mini-Games

Die Kultreihe rund um den süßen Klempner war schon immer für seine grandiosen Mini-Games bekannt. Beinahe jedes Spiel auf jeder Konsole verfügte über eine Handvoll Mini-Games, in denen Geschicklichkeit oder strategisches Denken angewendet werden musste, um Münzen zu sammeln oder andere Belohnungen zu erhalten. Die Macher von Mario orientierten sich bei seinen Mini-Games oft an beliebten anderen Spielen und boten eine verkürzte Version an. So konnte man in Donkey Kong Land III beispielsweise das beliebte Gesellschaftsspiel Memory spielen. In 54 Sekunden musste man so viele Paare wie möglich aufdecken und konnte dabei verschiedene Arten von Münzen gewinnen.

Ein weiteres Beispiel ist der Super Mario Slot in Super Mario 64 DS, ein cooles Mini-Game von Luigi, das jede Menge Nervenkitzel verspricht. Die besten mobilen Online Casino Spiele auf dem heutigen Markt sind im Vergleich zum Mini-Game jedoch sehr viel umfangreicher. In der DS-Version gibt es drei Rollen, die jeweils nur ein Feld zeigen, weshalb insgesamt nur drei Symbole auf dem Bildschirm angezeigt werden. So stehen die Gewinnchancen deutlich niedriger, als bei Online-Slots, die oft aus bis zu 5 Rollen mit jeweils drei Reihen bestehen.

Die Spielbretter

Bevor die Party beginnt, kannst du aus vier verschiedenen Spielbrettern auswählen. Wer schon immer in einer düsteren Ruine spielen wollte, der ist bei der Wummp-Domino-Ruine genau richtig. In der mystischen Dschungelatmosphäre warten jede Menge spannende Abenteuer. Ein bombastisches Erlebnis wartet auf Spiele in der König Bob-ombs Pulverfass-Mine. Brennendheiße Schmelztegel und fiese Bomben lassen so manche Situationen ganz schön brenzlig werden. Für das karibische Feeling sorgt das Spielbrett Riesenobst-Paradies.

Auf dieser sommerlichen Party hopst man über gigantische Ananas- und Wassermelonenfelder, die auf türkis-blauem Meer schwimmen. Ein virtueller Urlaub der Sonderklasse. Zu guter Letzt fehlt nur noch Kameks vertrackter Turm, ein Spielbrett aus purem Gold. Und auch Kameks goldene Statue hat einige Überraschungen zu bieten und schenkt Spielern mit etwas Glück ein paar Belohnungen.

Noch mehr Spaß

Auch abseits der Spielbretter gibt es jede Menge zu tun. In Toads Freizeitraum warten coole Multiplayer-Games wie Panzerschlacht Deluxe und Block-Puzzle auf wackere Gamer. Für diese Spiele können zwei Nintendo Switch-Konsolen zusammengeschlossen werden, um vier Spieler mit den jeweils zwei abnehmbaren Controllern zu steuern. Außerdem lädt der Online Mariothon zu coolen Wettkämpfen gegen Menschen aus aller Welt ein. Oder man kann auch seine eigenen Freunde finden und mit ihnen per Internetverbindung spielen. Mit der Funktion Voice Chat kommuniziert man zusätzlich mit den anderen Spielern. Jeder Cup besteht aus mehreren Mini-Games, die man selbst zusammenstellen kann. So besteht jeder Wettkampf aus den absoluten Lieblingsspielen der Mitstreiter.

Super Mario Party funktioniert auf der Nintendo Switch einwandfrei und nutzt alle Vorteile der abwechslungsreichen Konsole. Auf vier Spielbrettern und in mehr als 80 Mini-Games kombiniert Mario alte Spieleklassiker mit neuen Ideen und schafft eine Unterhaltung der Sonderklasse.