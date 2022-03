Ab sofort kann auf der offiziellen Website von Strictly Limited Games der Metroidvania Titel Super Epic: The Entertainment War vorbestellt werden. Wie üblich beim Stuttgarter Publisher, handelt es sich hierbei um eine limitierte Veröffentlichung, somit sind die Kopien auf eine begrenzte Anzahl reduziert. Neben einer PlayStation 4 Version gibt es zusätzlich eine Nintendo Switch Version, wobei beide Fassungen in einer Limited Edition, wie auch einer Special Limited Edition verfügbar sind.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Strictly Limited Games!

In der Special Limited Edition sind obendrein folgende Inhalte im Paket dabei:

Emamel-Charakter-Pin-Set mit magnetischem Verschluss

Original-Spiel-Soundtrack

Gestanztes Charakter-Sticker-Set

Art Booklet mit Spielanleitung

Spezielle Limited Edition Box

Über das Spiel:

Wir schreiben das Jahr 2084. Nach einer Reihe von Fusionen, Aufkäufen und feindlichen Übernahmen ist nur noch ein Videospielentwicklungsunternehmen auf der Welt übrig: RegnantCorp. Ein riesiges Unternehmen, das von gierigen Schweinehunden geführt wird. Der ganze Spaß an Videospielen wurde durch aufdringliche Suchtalgorithmen ersetzt, die dazu dienen, die Gedanken und das Verhalten der Menschen zu kontrollieren. Doch eine Rebellion von Spielbegeisterten schlägt zurück und ersetzt die Software von RegnantCorp durch klassische Spiele. Nach einem Notsignal bereiten sich der Waschbär Tan Tan und sein tapferes Lama-Ross Ola darauf vor, RegnantCorp zu bekämpfen und sich den Schweinen entgegenzustellen…

In diesem Metroidvania finden sich Zutaten von höchster Qualität! Eine große, miteinander verbundene Welt, die es zu erkunden und freizuschalten gilt, ein reaktionsschnelles, anpassbares Action-Set für den Kampf und ein auf der Wirtschaft basierendes Aufrüstungssystem im Spiel, mit vielen Waffen und Fähigkeiten, die es freizuschalten und zu verbessern gilt.

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.