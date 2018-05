Sunset Overdrive – Gerüchte um eine PC-Version verdichten sich

Möglicherweise erscheint der kunterbunte Shooter Sunset Overdrive schon bald auch für den PC. Darauf lässt nun zumindest ein neuer Eintrag zur Alterseinstufung im koreanischen „Game Rating Board“ schließen. Diese verweist explizit auf eine PC-Version des Action-Titels.

Entwickler Insomniac hat eine solche Umsetzung bis dato nicht offiziell bestätigt, eine Ankündigung auf der anstehenden E3 2018 wäre allerdings mehr als denkbar.

Bereits im September 2016 zeigten die Entwickler Interesse an einer PC-Umsetzung. Man stellte jedoch klar, dass die Entscheidung für ein solches Projekt letztlich bei Publisher Microsoft liege. Dieser hatte sich bis dato allerdings nicht dazu geäußert.

Any chances for a PC version, now with XPA going strong? @insomniacgames @MegapiemanPHD @Xbox @XboxP3

— Armin 彡 (@Heldengeist) September 26, 2016