Subnautica: Below Zero ist nun ein Jahr aus dem Early Access raus und schon kündigen die Entwickler Unkown Worlds bereits den nächsten Ableger an. Na ja, „angekündigt“ wäre zu viel gesagt, denn auf Twitter gab es lediglich eine Stellenanzeige. Hier heißt es: „Wir suchen einen Senior Narrative Designer, der mit uns zusammenarbeitet, um das nächste Spiel im Subnautica-Universum mitzugestalten! Komm in unser vollständig ferngesteuertes Studio und lass uns gemeinsam großartige Spiele entwickeln.“ Hier hören die Informationen dann aber noch nicht auf. In der Stellenanzeige selbst ist nachzulesen, es ginge um die Erschaffung der Geschichte und der Charaktere. Auch Dialoge werden erwähnt, was bereits mehr Geschichte wäre, als in beiden vorherigen Teilen.

