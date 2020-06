Studi-kompass und Games Mag – Vorteile für jedes Level

Du kennst bereits die vielen Vorteile von Games Mag. Du bist in Sachen Gaming immer auf dem neuesten Stand. Dank innovativer Kollaborationen wie der mit studi-kompass.com ist Games Mag aber auch über das Gaming hinaus für dich da. Wie also kann die Plattform studi-kompass dir helfen? Sie bringt wissenschaftliche Arbeiten aller Art auf das höchste Niveau – ideal, um in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf Bestleistungen zu bringen.

Was hat studi-kompass.com zu bieten?

Bei diesem Partner handelt es sich um eine Online-Plattform für professionelles Korrekturlesen von akademischen Texten. Die Dienstleistungen sind umfangreich:

· Lektorat

· Korrektorat

· Plagiatsprüfung

· Roter-Faden-Check

· Quellenangaben-Check

· Und mehr

Im Detail kümmern sich die Profis der Agentur unter anderem um das Korrigieren von Rechtschreib-, Grammatik- und Konjugationsfehlern, das Korrigieren von Fehlern in der Zeitenfolge oder die Berichtigung von Interpunktion und Typographie-Regeln. Auch grobe Fehler im Textfluss werden überarbeitet. Dieses Angebot kannst du für wissenschaftliche Arbeiten jeder Art nutzen. Ob es also darum geht, eine Hausarbeit in der Oberstufe einzureichen, eine Seminararbeit im ersten Fachsemester korrigieren zu lassen oder die Abschlussarbeit zum Masterstudium auf Hochglanz zu polieren – die Profis vom studi-kompass sind die richtige Wahl.

Hier sind Profis am Werk

Werden deine wissenschaftlichen Arbeiten durch das studi-kompass-Team korrigiert, sind ausschließlich erfahrene akademische Korrektoren und Lektoren im Einsatz. Sie sind Experten auf dem relevanten Fachgebiet und überzeugen mit vieljähriger Erfahrung im Wissenschaftslektorat. So hilfreich es also ist, den besten Kumpel oder Tante Inge deine Texte gegenlesen zu lassen – die Profis vom studi-kompass sind in der Lage, auch versteckte Fehler aufzudecken.

Die Erfahrung spricht für sich

Stefan, 23 – Studiert BWL in Münster

„Dank studi-kompass mache ich mir keine Sorgen mehr um Flüchtigkeitsfehler. Ich kann mich auf die Inhalte meiner Arbeiten konzentrieren und überspringe den Aufwand für ein detailliertes Korrekturlesen komplett. Meine Lektoren waren bisher alle selber BWLer – die verstehen die Themen natürlich richtig gut und finden dann auch schon mal einen inhaltlichen Fehler.“

Anke, 19 – Studiert Jura in Berlin

„Meine Hausarbeiten und Seminararbeiten sind sehr textlastig. Es ist wichtig, nicht nur mit korrekter Rechtschreibung und Grammatik zu überzeugen. Der Rote-Faden-Check ist genau das Richtige für mich. Selbst kleine Logikfehler finden die Korrekturleser sofort.“

Anselm, 28 – studiert Wissenschaftsjournalismus in Dortmund

„Meine Arbeiten umfassen viel spezifisches Fachwissen. Es ist aufwendig, größere Arbeiten alleine Korrektur zu lesen. Uns meistens gehen mir doch noch ein paar Sachen durch. Die Leute von studi-kompass wissen aber genau, worauf es ankommt. Ich stecke grade mitten in der Masterarbeit, und das konstante Feedback zu eingereichten Textteilen erleichtert mir die Arbeit ungemein.“

Games Mag Fans punkten mit Rabatt

Natürlich muss eine echte Kollaboration auch ein paar Vorteile für dich parat haben. Games Mag Leser können die hochwertigen Angebote von studi-kompass.com zu einem speziellen Preis in Anspruch nehmen. Du bekommst einen Rabatt von 7 % für deine Bestellung bei der Agentur. Schnapp dir schnell 7 % Rabatt bei studi-kompass mit dem Rabattcode: GAMESFAN7

Ob Hausarbeit, Abschlussarbeit oder Dissertation – dank studi-kompass und Games Mag wirst du auch diesen Endgegner kinderleicht besiegen.