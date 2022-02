Macht euch bereit für den nächsten Kampf! Capcom, das Unternehmen, das seit 35 Jahren für die legendärsten Kampfspiele der Videospielindustrie steht, hat heute beim Saisonfinale der Capcom Pro Tour 2021 mit einer Vorschau auf das mit Spannung erwartete Street Fighter™ 6 und der Enthüllung der Capcom Fighting Collection™ gleich zwei Treffer gelandet.

Street Fighter 6™, die nächste Evolution der berühmten Street Fighter™-Serie, die sich seit ihrem Erscheinen vor 35 Jahren mehr als 47 Millionen Mal verkauft hat, befindet sich derzeit in Entwicklung. Der Teaser-Trailer zeigt einen Blick in die Zukunft von Street Fighter™, in dem sich Serien-Hauptdarsteller Ryu mit dem neuen Herausforderer Luke misst. Der 45. und letzte Charakter in der Liste von Street Fighter™ V soll eine Schlüsselrolle im nächsten Street Fighter-Projekt spielen, was nun bestätigt wurde. Weitere Details werden diesen Sommer bekannt gegeben. Alle aktuellen Informationen werden auf der offiziellen Street Fighter 6™– Website veröffentlicht.

Während die Spannung auf das nächste Kapitel der Street Fighter-Saga steigt, können die Fans mit der Capcom Fighting Collection™, einer Anthologie von 10 klassischen Titeln – darunter die komplette Darkstalkers™-Serie, die so gesammelt zum ersten Mal außerhalb Japans erscheint, zusammen feiern. Jeder der 10 Titel in der Sammlung wurde mit Online-Multiplayer, verbesserten Funktionen und Komfort-Updates wiederbelebt.



Die Capcom Fighting Collection ™ wird am 24. Juni 2022 digital für PlayStation® 4, Nintendo Switch™, Steam und Xbox One veröffentlicht. Die Capcom Fighting Collection™ wird sich außerdem mit der Street Fighter™ 30th Anniversary Collection zusammenschließen und im Capcom Fighting Bundle, das digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox One erscheint, eine schlagkräftige Combo entfesseln.

Über Capcom Fighting Collection ™ :

Capcom Fighting Collection™ vereint zum ersten Mal außerhalb Japans alle fünf Darkstalkers-Spiele, darunter Darkstalkers™: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge™, Vampire Savior: The Lord of Vampire™, sowie die bisher nur in Japan erhältlichen Titel Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge™ und Vampire Savior 2: The Lord of Vampire™. Die Anthologie enthält auch die erste Veröffentlichung von Red Earth™ außerhalb der Spielhallen und wird ergänzt durch die Fan-Favoriten Hyper Street Fighter™ II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter™ II Turbo, Super Gem Fighter™ Mini Mix und Cyberbots:™ Fullmetal Madness. Diese Klassiker gehören zu den am meisten gefeierten Kampfspielen, die in den Spielhallen erschienen sind, und machten die Welt mit vielen kultigen und beliebten Charakteren bekannt, von Chun-Li bis Morrigan Aensland.

Die Spieler können nun den Kampf online aufnehmen und ihre Fähigkeiten in allen 10 Titeln in Ranglisten-, Gelegenheits- und benutzerdefinierten Matches unter Beweis stellen. Der Online-Mehrspielermodus wird durch einen robusten Rollback-Netcode unterstützt, der für eine geringe Latenzzeit in Online-Kämpfen sorgt. Der neue Trainingsmodus* hilft Anfängern und Veteranen gleichermaßen, die Grundlagen zu erlernen und ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Das Komplettpaket enthält außerdem eine Reihe neuer lokaler Versus-Optionen, Gameplay-Anpassungen- und Komfortverbesserung, wie z. B. Zwischenspeicherungen im Spiel.

Fans können tiefer in diese Klassiker eintauchen und mit dem Museum im Spiel sogar einen Blick hinter die Kulissen ihrer Entstehung werfen. In dieser Galerie sind mehr als 500 Kunstwerke zu sehen, darunter Konzeptskizzen und Designdokumente aus den Titeln. Audiophile können auch im Music Player abrocken, wo eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 400 Songs auf sie wartet.

Über die Street Fighter ™ 30th Anniversary Collection:

Feiert das 30-jährige Jubiläum der kultigen Street Fighter-Reihe mit der ultimativen Hommage an das Arcade-Vermächtnis in der Street Fighter™ 30th Anniversary Collection. Dieses inhaltsreiche Komplettpaket beleuchtet die Vergangenheit der Serie in einer Anthologie von 12 klassischen Street Fighter-Titeln mit Arcade-perfektem Balancing und einer definitiven Online-Erfahrung in vier der enthaltenen Titel: Street Fighter™ II: Hyper Fighting, Super Street Fighter™ II: Turbo, Street Fighter™ Alpha 3 und Street Fighter™ III: Third Strike. Fans der Serie können außerdem in die vergangenen 30 Jahre Street Fighter-Geschichte eintauchen, mit ausführlichen Charakter-Biografien, einem riesigen Museumsmodus mit noch nie gesehenen Kunstwerken und einer interaktiven Zeitleiste, und im Music Player Titel anhören.

Alle weiteren Informationen sind auf den offiziellen Webseiten von Street Fighter 6™ und Capcom Fighting Collection™.

*Der Trainingsmodus unterstützt alle Titel mit Ausnahme von Super Puzzle Fighter II Turbo.