Nachdem Stray verschoben wurde, gab es auf der neuen State of Play endlich neue Informationen zum Cyberpunk-Indie-Titel. Laut dem veröffentlichten Trailer erscheint das Spiel nun am 19. Juli 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. Solltet ihr noch nicht von Stray gehört haben, schaut euch doch einfach den neuen Trailer an...