Stranger Things: Puzzle Tales jetzt kostenlos erhältlich

Passend zu Halloween ist ab heute ein neues Stranger Things Spiel für Smartphones erhältlich. Dieses ist nicht nur komplett kostenlos, sondern scheint auch bereits einiges an positives Feedback gesammelt zu haben. So hat sich das Spiel im Google Play Store bereits 4,4 Sterne verdient und scheint auch in den Kommentaren einige gute Inhalte zu bieten. Wir haben das Spiel noch nicht ausprobiert. Somit können wir noch keine Ersteindrücke zum Spiel wiedergeben. Da das Spiel aber kostenlos ist, kann man mit einem „Kauf“ nichts falsch machen. Der Google Play Store hält folgende Texte auf der offiziellen Downloadpage zum Spiel bereit:

Vertiefe dich in übernatürliche Rätsel und tauche in eine brandneue Original-Handlung mit deinen Lieblingscharakteren aus der Netflix-Serie ein, während du ein neues Rätsel-RPG erlebst!

-Features-

SAMMLE CHARAKTERE

Sammle über 50 unterschiedliche Versionen deiner Lieblingscharaktere aus Stranger Things, wie sie sich im Laufe der ersten 4 Staffeln entwickelt haben.

STELLE DAS PERFEKTE TEAM ZUSAMMEN

Rekrutiere deine Gruppenmitglieder strategisch nach ihren übernatürlichen Fähigkeiten. Verbessere ihre Stufen mit neuen Mächten, um ein unaufhaltbares Team zu erstellen.

ERLEBE EINE EINDRINGLICHE HANDLUNG

Entdecke neue, originale und exklusive Handlungen in der Welt von Stranger Things mit jeder Menge Rätsel-RPG-Elementen in der rätselhaften Stadt Hawkins in Indiana.

MEISTERE DEINE MACHT

Sammle und verbessere Ausrüstung sowie Werkzeuge, um mysteriöse Aufgaben zu bewältigen und Belohnungen zu erhalten, mit denen du deine übernatürlichen Fähigkeiten weiter verbessern und meistern kannst.

KÄMPFE GEGEN EINZIGARTIGE MONSTER

Bewältige Kämpfe gegen Demogorgon, der Gedankenschinder und viele weitere bekannte Monster aus dem Universum von Stranger Things sowie Hunderte an neuen übernatürlichen Monstern, die du vor diesem Rätsel-RPG noch nie in der Sendung gesehen hast!

ERLEBE IKONISCHE SCHAUPLÄTZE AUS DER SENDUNG

Löse übernatürliche Rätsel im Hawkins National Laboratory, in der Starcourt Mall, im Palace Arcade und an weiteren ikonischen Schauplätzen aus Stranger Things.

ERKUNDE ROGUELIKE-MISSIONEN

Betrete das Portal zur Schattenwelt und stelle dich übernatürlichen Hindernissen sowie Monstern an sich stets ändernden Schauplätzen aus Stranger Things. Wie weit schaffst du es bei diesem Roguelike-Abenteuer?

ERZEUGE PASSIVE BELOHNUNGEN NON-STOP

Erziele passiven Fortschritt bei diesem Match-3-Rätsel-RPG. Erhalte passiv kostenlose Münzen, EP und Ressourcen zwischen Sessions. Neue passive Belohnungen werden jede Minute erzeugt und warten darauf abgeholt zu werden!

ZEIT FÜR NOSTALGIE

Kehre mit diesem offiziellen Rätsel-RPG zu Netflix‘ Stranger Things in die 80er zurück – mit dem unverkennbaren nostalgischen Kunststil der 1980er Samstagmorgen-Cartoons und visuellen Referenzen.

Erlebe dieses einzigartige Rätsel-RPG mit einem Roguelike-Modus, passiven RPG-Belohnungen und übernatürlichen Rätseln basierend auf der Netflix-Serie Stranger Things!

Trailer: