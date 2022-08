SteelSeries , der weltweit führende Hersteller von Gaming- und E-Sports-Peripheriegeräten, hat heute eine neue Produktreihe vorgestellt: Ein Portfolio aus Lautsprechern, das jedes Setup in ein vollwertiges Gaming- und Entertainment-Center verwandelt.

SteelSeries, der Schöpfer der am häufigsten prämierten Gaming-Headset-Reihe Arctis, stellt Arena 3, Arena 7 und Arena 9 vor – eine Reihe hochwertiger Gaming-Lautsprecher, die ein lang bestehendes Vakuum am Markt füllt, nämlich eine fortschrittliche Hard- und Softwarelösung, die unabhängig vom Spiel maximale Immersion ermöglicht.

Die neueste Schöpfung aus dem SteelSeries-Labor, die Arena-Reihe, setzt erneut eine Reihe neuer Standards: Ein Gaming-Lautsprechersystem mit echtem Surround-Sound über eine einzige USB-Verbindung. Das Ergebnis ist eine immersive, hochwertige Klangqualität aus einem 2-Wege-Lautsprecherdesign mit zwei vorderen Lautsprechern, einem mittleren Lautsprecher und zwei kabellosen hinteren Surround-Lautsprechern sowie einem nach unten gerichteten 6,5-Zoll-Subwoofer. Darüber hinaus kannjede einzelne Frequenz über die Sonar Audio Software Suite angepasst werden, welche den weltweit ersten parametrischen Profi-Equalizer bietet, der speziell für das Gaming entwickelt wurde.

Die Arena-Lautsprecherreihe wurde von unseren Klangexperten mit hochwertigen Treibern aus Naturfasern und Seide ausgestattet . Das Arena-System liefert eine extrem klangtreue In-Game-Atmosphäre – so wie die Entwickler von Titeln wie Cyberpunk, Red Dead Redemption II, God of War, Call of Duty, Assassin’s Creed, Destiny 2 und vielen weiteren Spielen es beabsichtigt haben.

Arena 3-Lautsprechersystem – Die perfekte Kombination aus Klangqualität und Vielseitigkeit. Arena 3 nutzt einen mit Naturfasern gefertigten, außergewöhnlich großen, konischen 4-Zoll-Treiber, der entlang des gesamten Frequenzbereichs kristallklare Höhen, präzise Mitten und leistungsstarke Bässe produziert, damit Gamer jeden Schritt, jeden Schuss und jede Explosion mit maximaler Klarheit wahrnehmen können. Die kabelgebundene und die Bluetooth-Verbindung sowie die intuitiven Bedienelemente sorgen für ein wahrhaft großartiges Gaming-Erlebnis. Der nach vorne gerichtete Bass-Port besitzt eine auf das Desktop-Gaming abgestimmte Form, die akustische Verzerrung minimiert, damit Gamer den vollen Klangbereich so erleben, wie die Entwickler von Spielen es beabsichtigt haben. Um dein Gaming-Setup optimal abzustimmen, ist im Lieferumfang der Arena 3 ein höhenverstellbarer Ständer enthalten, der vertikal angepasst werden kann und damit die optimale Position im Gaming-Raum einnehmen kann.

Arena 7-Lautsprechersystem – Unvergleichlicher Sound zum Hören, Spüren und Erleben. Echte Gamer möchten sich in die Welt Ihrer Spiele versetzt fühlen und das Gamen mit allen Sinnen wahrnehmen. Der hochwertige Sound, der donnernde Subwoofer und die reaktive RGB-Beleuchtung, die sich an die Ereignisse auf dem Bildschirm anpasst, versetzt Spieler in neue Welten, die sie so nie zuvor erlebt haben. Arena 7 umfasst ein über USB verbundenes 2.1 2-Wege-Lautsprechersystem mit RGB-Beleuchtung. Der 6,5-Zoll-Downfiring-Subwoofer erzeugt kraftvollen Bass-Sound für eine satte, tiefe und präzise Wiedergabe niedriger Frequenzen. Erleben Sie maximal immersiven Sound auf PC, Mac oder Playstation per Standard-USB-Verbindung. Gamer können die optische oder 3,5-mm-Verbindung für Telefone, Tablets, TVs und weitere Audio-Ausgabegeräte nutzen. Mit der umfassend kompatiblen Bluetooth-Verbindung können sie eine kabellose, praktische Verbindung mit einem Telefon oder anderen Geräten herstellen.

Arena 9-Lautsprechersystem – Das ultimative Lautsprechersystem für maximale Immersion im Gaming. Arena 9 bietet ein 2-Wege-Lautsprechersystem für echten Surround-Sound, einen dedizierten Center-Kanal, leistungsstarken Subwoofer, kabellose Rücklautsprecher sowie eine reaktive RGB-Beleuchtung, die sich den Ereignissen auf dem Bildschirm anpasst, um für noch mehr Immersion und letztendlich das ultimative Audio-Erlebnis zu sorgen. Das Arena 9-System ist das weltweit erste USB 5.1 Gaming-Lautsprechersystem, das eine einfache Einrichtung durch die Standard-USB-Verbindung mit dem PC und den kabellosen hinteren Lautsprechern ermöglicht. Erleben Sie maximal immersiven Sound auf PC, Mac oder Playstation per Standard-USB-Verbindung. Gamer können die optische oder 3,5-mm-Verbindung für Telefone, Tablets, TVs und weitere Audio-Ausgabegeräte nutzen. Mit der umfassend kompatiblen Bluetooth-Verbindung können sie eine kabellose, praktische Verbindung mit einem Telefon oder anderen Geräten herstellen.

Zugunsten einer vollständig anpassbaren und wirklich überzeugenden Klangqualität, bietet die Arena-Lautsprecherreihe Kompatibilität mit der Sonar Audio Software Suite, die speziell von SteelSeries entwickelt wurde, um tiefgreifende und leistungsstarke Audio-Anpassungsoptionen zu bieten. Mit der Sonar Software erhalten Nutzer die Kontrolle über nahezu jeden Aspekt des Klangerlebnisses. Ermöglicht wird das durch den parametrischen 10-Band-Equalizer, die akustische Echounterdrückung, Surround-Sound und vieles mehr.

Um die Arena-Lautsprecher perfekt zu komplementieren, führt SteelSeries ebenfalls das Arena Wireless-Mikrofon ein: Ein eigenständiges, kabelloses Mikrofon mit einem ClearCast SuperCardiod Noise Cancelling-Mikrofon, das unerwünschte Geräusche in Voicechats mit Unterstützung der Sonar Software-Suite unterdrückt und direkt am Ohr befestigt wird. Gamer genießen mit Quantum 2.0 kabellose Freiheit. Das SoftFlex-Design reduziert die Belastung für die Ohren auch bei stundenlangen Gaming-Sessions.

Arena 3, Arena 7 und Arena 9 sind ab sofort zu folgenden Preisen auf SteelSeries.com und bei Partnern auf der ganzen Welt erhältlich: