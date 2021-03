Steel Series Rivals 650 Wireless Gaming-Maus – Wir haben den Nager getestet

Mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse oder man nimmt ein wenig Geld in die Hand und holt sie sich einfach für den heimischen Schreibtisch. Steel Series hat uns mit der Rivals 650 Wireless ausgestattet und wir durften die Gaming-Maus testen. Ob sich der Kauf lohnt und was der kleine Nager so auf dem Kerbholz hat klären wir in den folgenden Zeilen.

Eine Maus gehört zum wichtigsten Bestandteil eines PC´s. Egal ob zum Arbeiten oder Zocken. Die Steel Series Rivals 650 Wireless legt dabei ihren Augenmerk eher auf das Zocken. Trotzdem ist sie natürlich auch für den Arbeitsalltag am PC geeignet. Doch was macht diese Maus so besonders? Das erklären wir euch gerne. Um das Zocken so intensiv und lagfrei wie möglich zu machen gibt es bei der Rivals 650 Wireless ein exklusives Quantum Wireless, welches lagfreies Gaming bei 1.000 Hz (1ms) bietet. Ihr müsst euch also keine Sorgen vor Verzögerungen in wichtigen Entscheidungen machen. Eure Rivals begleitet euch in den schwersten Kämpfen.

Dank der Schnellladetechnologie könnt ihr die Maus nach einer Ladezeit von unglaublichen 15 Minuten für satte 10 Stunden zum Zocken oder Arbeiten nutzen. So wünschen wir uns das auch für unsere Smartphones. Insgesamt bietet die Rivals 650 Wireless 256 Konfigurationen um den Schwerpunkt zu ermitteln. Ein zweiter Tiefensensor speziell für die Lift-Off Erkennung und starke Präzision dank echtem 1-zu-1 Tracking des optischen Sensors TrueMove3. Ihr merkt schon – Steel Series hat hier nicht nur einfach eine 0815 Maus entwickelt, sondern bietet mit der Rivals 650 Wireless ein echtes Meisterstück.

Mit TrueMove 3 bietet Steel Series eine Zusammenarbeit mit dem Branchenführer Pixart an und kann so hervorragende Eigenschaften einer Maus bieten. Der optische Sensor mit 12.000 CPO und 350 IPS setzt dabei echte Maßstäbe. Es gibt keine Latenz oder weitere negative Auswirkungen beim Zocken oder Arbeiten. In unserem Test haben wir die Rivals 650 Wireless genutzt und sie schon seit mehreren Tagen zum alltäglichen Arbeiten genutzt. Sie liegt super in der Hand und bietet natürlich auch tolle LED-Effekte, die ihr auch ganz nach euren Wünschen personalisieren könnt. Wem die Maus zu leicht ist kann sie mit den acht mitgelieferten 4 Gramm Gewichten nach eigenen Wunsch schwerer bzw. leichter machen. Die Rivals 650 Wireless gibt es hier bereits ab 108,99 €.

Mit der SteelSeries Engine dürft ihr weitere präzise Einstellungen vornehmen, worunter auch die RGB Beleuchtung fällt. Hier gibt es acht unterschiedliche Zonen, die ihr ebenfalls ganz nach euren Wünschen leicht und intuitiv anpassen könnt. Es gibt auch weitere App Unterstützung durch Discord oder GameSense und somit ist die Rivals 650 Wireless für alle Schlachten der Welt mehr als gerüstet. Auch eure Profile können gespeichert werden und dank des 32-Bit-ARM Prozessors können Tastenzuweisungen, CPI und Beleuchtungseffekte überall hin mitgenommen werden.