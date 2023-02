Die erste State of Play steht an und dabei wird Sony auch fünf neue PSVR2 Titel präsentieren. Um 22:00 Uhr unserer Zeit geht´s los. Wir haben für euch schon mal den YouTube Channel verlinkt damit ihr direkt dabei sein könnt:

Sony sagt folgendes zur kommenden State of Play:

Der erste State of Play im Jahr 2023! Macht euch bereit für neue Einblicke in einige mit Spannung erwartete Spiele unserer Drittanbieter-Partner sowie für einen ersten Blick auf fünf PlayStation VR2-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Danach erwarten euch mehr als 15 Minuten mit brandneuen Gameplay-Details und Updates zu Suicide Squad: Kill the Justice League, dem nächsten Spiel der Rocksteady Studios.

Los geht es am Donnerstag um 22:00 Uhr (MEZ) auf Twitch und YouTube.