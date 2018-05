State of Decay 2 – Diesen Meilenstein hat das Spiel schon erreicht

Mit State of Decay 2 erschien in der vergangenen Woche die Fortsetzung des Survival-Hits aus dem Jahre 2013. Das Sequel hat nun bereits nach kurzer Zeit einen ersten Meilenstein zu verzeichnen.

Demnach haben sich gut 48 Stunden nach Release des Hauptspiels am 22. Mai, über eine Million Spieler auf die Zombie-Jagd gemacht. Weiterhin berichtet Entwickler Undead Labs, dass die Spieler in so kurzer Zeit bereits gut sechs Millionen Spielstunden zusammengetragen hätten. Außerdem wurden mehr als 675 Millionen Zombies getötet während sich die Überlebenden mit über sechs Millionen Snacks gestärkt haben.

State of Decay 2 ist in seiner Standard Edition bereits seit dem 22. Mai für den PC und die Xbox One erhältlich.