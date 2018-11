Starke Angebote beim MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag

MediaMarkt feiert seinen Gönn-Dir-Dienstag und haut bis morgen früh um 9 Uhr tolle Schnäppchen raus. So gibt es die Playstation VR Brille plus Kamera und VR Worlds für unglaubliche 177 € (bei Amazon aktuell für 199 €). Nintendo Switch Nutzer freuen sich über das Joy Con Racing Wheel plus Mario Kart 8 Deluxe für 47 €. Xbox One Fans bekommen den Xbox One Elite Wireless Controller plus Fallout 76 für 122 €. Und wer auf Retro Mini Konsolen steht kommt ebenfalls auf seine Kosten. So gibt es den C64 Mini für 45 €, den Nintendo Classic Mini für 49 € und den SNES Mini für 69 €.

