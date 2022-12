Electronic Arts und BioWare veröffentlichen das „Showdown auf Ruhnuk“-Spielupdate 7.2 für das populäre MMORPG Star Wars: The Old Republic. Mit Ruhnuk wird ein neuer Star Wars-Planet eingeführt, der weitere Story-Inhalte und einen täglichen Bereich bietet. Darüber hinaus beinhaltet das Update einen neuen Welt-Boss, eine Überarbeitung des PvP-Modus mit einer neuen 4-gegen-4-Karte, Änderungen am Fortschritt des Ausrüstungssystems sowie zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Spielerfahrung inklusive eines Modus für Farbenblinde.

Die wichtigsten Neuerungen von Spielupdate 7.2 im Überblick:

Neue Inhalte:

Überblick zur Geschichte: Shae Vizla, Mand’alor die Rächerin, ist auf der Suche nach der Operationsbasis der abtrünnigen Mandalorianerin Heta Kol auf Ruhnuk gestoßen, einen lebensfeindlichen Planeten im Zentrum eines elektrischen Nebels.

Shae Vizla, Mand’alor die Rächerin, ist auf der Suche nach der Operationsbasis der abtrünnigen Mandalorianerin Heta Kol auf Ruhnuk gestoßen, einen lebensfeindlichen Planeten im Zentrum eines elektrischen Nebels. Ein neuer Planet: Ruhnuk, ein völlig neuer Planet im Star Wars-Universum, ist eine trockene Welt mit zahlreichen Flussbetten, die die wüstenähnliche Landschaft durchziehen.

Ruhnuk, ein völlig neuer Planet im Star Wars-Universum, ist eine trockene Welt mit zahlreichen Flussbetten, die die wüstenähnliche Landschaft durchziehen. Ruhnuks täglicher Bereich: Im Rahmen der Story unterstützen die Spieler:innen die Truppen von Mand’alor und erfahren mehr darüber, was den Mandalorianern unter dem Befehl von Shae Vizla wichtig ist. Spieler:innen helfen bei der Suche nach einem der skrupellosen Gefolgsleute von Feldmarschall Heta Kol, der geheime Experimente durchführt.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Spielerfahrung:

Das Update 7.2 beinhaltet zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Spielerfahrung inklusive der Möglichkeit, mehrere Objekte zum Demontieren und Löschen auszuwählen, eine Minikarte zur Erleichterung der Wegfindung, einen neuen Modus für Farbenblinde sowie eine Vielzahl an Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Spielerfahrung.

Überarbeitung des PvP-Modus und neue PvP-Karte:

Der PvP-Modus bietet jetzt zwei Warteschlangen, 8-gegen-8 und 4-gegen-4, um vermehrt ausgewogene Spiele und eine schnellere Spielersuche zu ermöglichen. Außerdem können Spieler:innen jetzt als Gruppen von 8 Personen beitreten und Belohnungen im Rahmen einer neuen saisonalen Belohnungsreihe freischalten. Darüber hinaus führt Update 7.2 die neue 4-gegen-4-Arenakarte „Palastruinen auf Onderon“ ein.

Updates am Fortschritt des Ausrüstungssystems: