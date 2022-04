STAR WARS: The Force Unleashed gehört definitiv zu den besten STAR WARS Spielen. Leider wurde der zweite Teil des Spiels kein würdiger Nachfolger und dass die Reihe nach der Übernahme von Disney keine Fortsetzung bekam, war ein Schock für Fans. Am 20. April 2022 bekommt der Titel nun zumindest eine Version auf der Nintendo Switch, welche bisher bedauerlicherweise keinen physischen Release angekündigt bekam. Limited Run Games ändert dies jetzt und gibt euch die Möglichkeit, eine physische Fassung des Spiels zu ergattern. Am 15. April 2022 um 16 Uhr kann diese Fassung vorbestellt werden, wobei die Vorbestellungsphase 6 Wochen andauern wird. Neben einer klassischen Variante wird es auch zwei verschieden Collector’s Editions geben. Diese hören auf den Namen STAR WARS: The Force Unleashed Premium Edition und STAR WARS: The Force Unleashed Master Edition.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Die STAR WARS: The Force Unleashed Premium Edition enthält:

Physische Kopie von STAR WARS: The Force Unleashed für Switch

Premium Edition Box mit Folienprägung

STAR WARS: The Force Unleashed Stahlbuch

STAR WARS: The Force Unleashed 18″ x 24″ Wendeposter

Charakter-Konzeptkunstkarten

STAR WARS: The Force Unleashed Gedenkmünze

Proxy-Emaille-Anstecknadel

Echtheitszertifikat

Die STAR WARS: The Force Unleashed Master Edition enthält:

Physische Kopie von STAR WARS: The Force Unleashed für Switch

Premium Edition Box mit Folienprägung

Hardcover-Strategiehandbuch mit Premium-Folie

STAR WARS: The Force Unleashed Stahlbuch

Beleuchtetes Holocron-Replikat

STAR WARS: Die Macht ist entfesselt 18″ x 24″ Wendeposter

Charakter-Konzeptkunstkarten

Konzeptkunst-Lithographien

STAR WARS: The Force Unleashed Gedenkmünze

Starkiller Miniatur-Griff-Replik

Proxy-Emaille-Anstecknadel

Echtheitszertifikat

Über STAR WARS: The Force Unleashed:

Du bist Starkiller, der geheime Lehrling von Darth Vader, der ausgebildet wurde, um die Jedi zu jagen und zu vernichten. Nutze die verheerenden Kräfte der Macht und Lichtschwert-Kombinationen, um Darth Vaders Auftrag zu erfüllen. Ähnlich wie in der 2008 erschienenen Version für Nintendo Wii kannst du mit der Bewegungssteuerung des Nintendo Joy-Con die zerstörerische Kraft der Macht spüren oder einen Freund zu einem 1v1 im lokalen Mehrspieler-Duell-Modus herausfordern!

Über Limited Run Games:

Limited Run Games ist ein Herausgeber von limitierten, physischen Spielen für eine Reihe von Systemen – darunter Nintendo Switch, PS4, Vita, PSVR, PC und Retro-Konsolen. Sie konzentrieren sich darauf, ausschließlich digitale Spiele auf ein physisches Medium zu bringen, aber sie erstellen auch definitive Editionen von Spielen, die ihr kennt und liebt. Und ja, ihr kennst sie wahrscheinlich von Night Trap, Celeste oder Streets of Rage 4.

Gegründet von Josh Fairhurst und Douglas Bogart im Jahr 2015 als Publishing-Ableger der Mighty Rabbit Studios, hat der Publisher mittlerweile über 300 Spiele veröffentlicht. Sie haben Preise für maßgeschneiderte Collector’s Editions gewonnen, physische Veröffentlichungen für Spiele geschaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, und viele tolle Goodies für die Regale von Videospielfans aller Art hergestellt!