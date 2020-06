Star Wars: Squadrons ab 2. Oktober weltweit erhältlich

An alle Piloten! Electronic Arts, Motive Studios und Lucasfilm kündigen heute Star Wars: Squadrons an – eine fesselnde Spielerfahrung mit Weltraumgefechten in Ego-Perspektive, angesiedelt in der beliebten Star Wars Galaxis.

Star Wars: Squadrons bietet spannende 5-gegen-5 Multiplayer-Gefechte, kolossale Flottenschlachten und eine originale Geschichte, die in den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums spielt und den Aufstieg der Neuen Republik nach den Ereignissen von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter beschreibt. Das Spiel wird ab dem 2. Oktober 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin, Steam und dem Epic Games Store veröffentlicht und ist in Virtual Reality (VR) auf PlayStation 4 und für PC mit Crossplay-Support verfügbar. Im Rahmen der EA Play Live am 19. Juni um 1:00 Uhr nachts wird Gameplay von Star Wars: Squadrons enthüllt.

In Star Wars: Squadrons werden Spieler zu Sternenjäger-Piloten und steigen sowohl in ikonische Sternenjäger-Cockpits der Flotten der Neuen Republik als auch in die des Imperiums. Sie planen zusammen mit ihrer Staffel im Besprechungsraum Gefechte, bevor sie für Weltraumschlachten durch die Galaxis abheben. Spieler treten in strategischen 5-gegen-5 Gefechten gegeneinander an und versuchen dabei, das gegnerische Flaggschiff in Flottenkämpfen zu zerstören. Sie erleben die Spannung von Multiplayer-Schlachten aus der Ego-Perspektive, während sie mit ihrer Staffel zusammenarbeiten, um so viele Gegner wie möglich in den Weltraumkonfrontationen auszuschalten. Piloten werden als Team triumphieren, die Zusammenstellung ihrer Staffel ihrem Spielstil anpassen und Ziele sowohl bei bekannten als auch bei noch nie zuvor gesehenen Schauplätzen abschließen – einschließlich dem Gasgiganten Yavin Prime und dem zerschmetterten Mond von Galitan.

Star Wars: Squadrons bietet eine Vielfalt an kosmetischen Gegenständen und anpassbaren Spielelementen, darunter Belohnungen und Boni, die einzig im Spielverlauf verdient werden können. Während sich Spieler durch die Ränge hocharbeiten, erwerben sie Komponenten, mit denen sie die Leistung ihrer Sternenjäger in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde verbessern können. Zusätzlich können sie kosmetische Gegenstände verdienen, mit denen sich ihr Cockpit, das Äußere ihrer Schiffe und ihr Pilot anpassen lassen. Darüber hinaus können Spieler mit ihren Freunden spielen und gegen andere Spieler antreten, völlig unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen, da Crossplay für Xbox One, PlayStation 4, PC und VR unterstützt wird.

Neben spannenden Multiplayer-Gefechten wird Star Wars: Squadrons auch eine Singleplayer-Story beinhalten, welche die Geschehnisse nach der Schlacht von Endor zum Leben erweckt, in der die Rebellenallianz den Todesstern II erfolgreich zerstörte. Im Laufe der Geschichte werden Spieler mehr darüber erfahren, was es wirklich heißt, ein Pilot zu sein, während sie aus den wechselnden Perspektiven zweier anpassbarer Piloten kämpfen – einmal aus der Perspektive der heldenhaften Vanguard-Staffel der Neuen Republik, das andere Mal aus der Perspektive der furchterregenden Titan-Staffel im Dienste des Galaktischen Imperiums. In dieser authentischen Geschichte gibt es eine vielfältige Besatzung originaler Charaktere und einige Auftritte bekannter Gesichter der Star Wars Galaxis.

Star Wars: Squadrons kann jetzt vorbestellt werden und wird ab dem 2. Oktober für 39,99 EUR erhältlich sein. Abonnenten von EA Access und Origin Access Basic können ab Veröffentlichung 10 Stunden lang ins Spiel reinschnuppern und erhalten beim Kauf des vollständigen Spiels zudem 10 % Rabatt. Abonnenten von Origin Access Premier erhalten vollen Zugriff auf Star Wars: Squadrons für den PC sowie alle Vorteile von Basic, solange sie Abonnenten bleiben.