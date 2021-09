Star Wars: Knights of the Old Republic Remake angekündigt

Spider-Man und Wolverine waren natürlich nicht die einzigen die Spiele, die auf der State of Play angekündigt wurden. Auch mit einem ersten Teaser zu Star Wars: Knights of the Old Republic Remake konnte Sony die Fans begeistern. Viel ist zum Spiel noch nicht bekannt. Lediglich Aspyr und Lucasfilm Games als Entwickler sind bisher bestätigt. Zumindest geben die Entwickler auch preis, man wohle die Geschichte und Charaktere wie im Original belassen, während sich Gameplay an zeitgemäße Spiel angleicht.

PlayStation Showcase 2021 Trailer: