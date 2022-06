Auf der diesjährigen Star Wars Celebration gab es neben Trailern zu neuen und bekannten Star Wars Projekten auch Informationen zur Spielespate des Franchise. Wir sprechen hier nicht von der Ankündigung der Fortsetzung Star Wars Jedi: Survivor, sondern von der angekündigten Switch Version von Star Wars: Knights of the Old Republic II. Diese neue Version des Titels soll zu dem Originalspiel auch noch DLCs bringen, welche im eigentlichen Spiel aufgrund von begrenzter Zeit nicht vorhanden waren. Weiterhin soll es Performance-Verbesserungen und eine höhere Auflösung geben.

Star Wars: Knights of the Old Republic II kann im Nintendo Switch Store für 14€ vorbestellt werden oder im Bundle mit dem ersten Teil für 26,49€ gekauft werden. Der Titel erscheint am 8. Juni 2022. Zum in der Entwicklung befindlichen KOTOR Remake gab es auf der Veranstaltung leider keine neuen Informationen. Wir gehen aber davon aus, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis neue Nachrichten ans Licht kommen.

Quelle: The Verge