Star Ocean – The Divine Force erscheint 2022

Square Enix gibt bekannt, dass Star Ocean – The Divine Force, der brandneue Teil der beliebten Action-RPG-Reihe, 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen wird.

Star Ocean – The Divine Force wird von tri-Ace Inc. entwickelt und entführt die Spieler*innen auf eine spannende Reise in einer weitläufigen Sci-Fi-Fantasy-Welt mit temporeichen Kämpfen, vielen Erkundungsmöglichkeiten und einer ganz neuen Geschichte. Star Ocean feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum und The Divine Force baut mit neuen Features, die Fans für viele Jahre begeistern werden, auf dieser reichhaltigen Geschichte auf.

Der erste Trailer zeigt viele neue sowie wiederkehrende Elemente der Star Ocean-Reihe:

Extrem temporeiche Action-Kämpfe

Keine Zufallsbegegnungen – Kämpfe mit Gegnern, welche die Spielwelt bevölkern, beginnen nahtlos

Spieler*innen können in der Luft schweben, auf Gegner herabstürzen und durch Gebiete fliegen

Mehr Erkundung – Spieler*innen können auf Berge klettern, düstere, weitläufige Täler erforschen und die Schlösser und Städte in der Welt besuchen

Star Ocean – The Divine Force erzählt mit vielfältigen Charakteren eine spannende Geschichte, die Science-Fiction mit Fantasy verbindet und Neueinsteiger*innen wie langjährige Fans der Reihe begeistern wird. Im Fokus stehen zwei Protagonisten, die unterschiedliche Perspektiven und Gameplay-Erlebnisse eröffnen: Raymond, der Käpt’n des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman entworfen.