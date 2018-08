Square Enix – gamescom Line-up veröffentlicht

Die gamescom 2018 nähert sich mit großen Schritten, passend dazu meldete sich nun Publisher und Entwickler Square Enix zu Wort und ließ verlauten, welche Spiele man am Stand des japanischen Konzern finden wird.

Dmenach könnt ihr euch natürlich über das langersehnte Rollenspiel Kingdom Hearts III freuen, welches direkt mit zwei spielbaren Demo-Fassungen aufwarten wird. So dürft ihr einmal einen Bosskampf gegen Granitos aus „Hercules“ führen oder die Welt aus dem populären Disney Pixar-Film „Toy Story“ frei erforschen.

Eine vollständige Auflistung über die verfügbaren Spiele am Messestand von Square Enix in Köln findet ihr im folgenden:

Shadow of the Tomb Raider

Kingdom Hearts III

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals

Final Fantasy XIV

Life is Strange 2

Just Cause 4

Final Fantasy Trading Card Game

Square Enix findet ihr in Halle 9 an den Ständen B31/41 und C30/40.