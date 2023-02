Die mit Spannung erwartete SPY×FAMILY-Attraktion ist endlich eröffnet, und Fans der Manga-Serie können nun in den Universal Studios Japan die Welt des westfälischen Geheimdienstes WISE erleben. Die Attraktion, die am Freitag eröffnet wurde, kombiniert das Lösen von Rätseln mit einer Live-Show, in der die Hauptfiguren der Serie, Loid, Anya und Yor, auftreten.

Die Teilnehmer der Rätselrallye schlüpfen in die Rolle eines neuen Agenten bei WISE und werden mit dem Missionsheft zu verschiedenen Orten im Park geführt, an denen geheime Codes gefunden werden können. Diejenigen, die die Rätsel erfolgreich lösen, erhalten Zutritt zur Live-Show, in der Loid eine Mission von größter Wichtigkeit überbringt und die Familie Forger einen Auftritt hat.

Die im Park erhältlichen SPY×FAMILY-Menüs und -Merchandise-Artikel wie Rindereintopf, Churros im Stil von Anya und gedämpfte Brötchen in Form ihres Plüschtiers Chimera tragen zu diesem Erlebnis bei. Zu den Getränken gehören eine Erdbeermilch in den Farben von Anya und Bond und ein alkoholfreier Cocktail, der von Loid und Yor inspiriert ist. Das Merch-Angebot umfasst Uniformen der Eden Academy in Kindergröße, ein Chimera-Federmäppchen und Klebeband mit aufgedruckten Charaktermotiven.

Die Attraktion wird bis zum 2. Juli 2023 laufen, so dass die Fans genügend Zeit haben, die SPY×FAMILY-Welt in den Universal Studios Japan zu erleben.

Im Rahmen von Universal Cool Japan 2023 wird es im gleichen Zeitraum auch eine Detective Conan-Attraktion geben. Die Jujutsu Kaisen 4D-Attraktion, die im September 2022 ihr Debüt feierte, wird ebenfalls noch bis zum 2. Juli zu sehen sein, und auch die Monster Hunter VR-Attraktion, die im Januar 2022 eingeführt wurde, wird den Besuchern weiterhin zur Verfügung stehen.

Universal Studios Japan bietet seinen Besuchern seit über 20 Jahren ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis mit Attraktionen und Shows, die alle Altersgruppen und Interessen ansprechen. Die Fähigkeit des Parks, beliebte Manga- und Anime-Serien zum Leben zu erwecken, ist ein großer Anziehungspunkt für die Fans. Die bisherigen Attraktionen basieren auf Serien wie Attack on Titan, One Piece und Sailor Moon.

Die SPY×FAMILY-Attraktion ist keine Ausnahme und wurde von den Fans der Serie seit ihrer Ankündigung mit Spannung erwartet. Die Kombination aus Rätselraten und einer Live-Show mit den beliebten Charakteren der Serie wird den Besuchern der Universal Studios Japan ein unvergessliches Erlebnis bescheren.

Quelle: Anime News Network // ©︎Tatsuya Endō/Shueisha