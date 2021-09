SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake angekündigt

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom war für THQ Nordic ein voller Erfolg. Es sollte also keinen verwundern, dass der Publisher direkt ein weiteres Spiel zum Schwamm in Auftrag gab. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake heißt das neue Spiel, dass auf einem Jubiläumsevent von THQ nun bekannt gegeben wurde. Viel ist zum Spiel nicht bekannt, außer die grobe Handlung und welches Gameplay uns erwartet.

Das Spiel wird ein Plattformer, indem wir verschiedene Skills freischalten. Uns erwarten 30 Kostüme, sieben verschiedene Welten, die Originalsprecher der Serie und 101 Musikstücke. Auch der Humor soll SpongeBob typisch komplett abgedreht werden.

Geschichte:

Wunscherfüllende Meerjungfrauen-Tränen in den Händen von SpongeBob und Patrick… Was kann da schon schiefgehen?

Sicher, das Gewebe, das das Universum zusammenhält, könnte sich auflösen und Portale in Wunschwelten voller Ritter, Cowboys, Piraten und prähistorischer Schnecken öffnen. Aber das ist nichts, womit jedermanns Lieblingsschwamm nicht umgehen könnte – mit dem richtigen kosmischen Kostüm!

Alle machen den Cosmic Shake!

Trailer:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake hat noch kein Releasedatum. Zumindest ist bekannt, dass das Spiel auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.