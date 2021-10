Spielt FIFA 22 wie ein Profi mit der GAMERS ACADEMY – Wir verlosen 5 x 10 Euro Gutscheine

FIFA 22 startet in die neue Saison und die GAMERS ACADEMY bietet der wachsenden Community dazu das passende LevelUp-Paket: In der Masterclass erhalten Newbies und eFootballer für nur 6.95 € Zugriff auf Videos zu den Themen „Der perfekte Start in FIFA 22″, „Trading“, „Skills“, „Formationen“, „Offensive“ und „Defensive“. Über Discord tauschen Mitglieder untereinander ihre persönlichen Tipps und Tricks. Egal, ob Spieler mit der neuen Version das erste Mal auf dem digitalen Rasen stehen oder Langzeit-Kicker ihr Wissen vertiefen möchten – die Masterclass stellt Booster für jeden bereit. Wer seine Skills präziser ausbauen will, bucht sich ein Group Coaching mit einem der FIFA-Profis aus dem Kader der GAMERS ACADEMY dazu.

Hochkarätiger Neuzugang

Unterstützung bekommt das Team vom amerikanischen Superstar Mike LaBelle . Im Group Coaching gibt der Creator von den New York Red Bulls sein Wissen an ambitionierte Gamer weiter. Seit 15 Jahren spielt Mike professionell FIFA und agiert aktuell zudem als Analyst bei EA Events. Seine 600.000 Follower versorgt die Social-Legende regelmäßig mit frischem Content. Mit der Aufnahme von Mike in den Coaching-Kader geht die GAMERS ACADEMY einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung, denn neben der deutschsprachigen Community haben auch viele globale Spieler das besondere Coaching-Format für sich entdeckt und nutzen die pulsierende Plattform, um ihre virtuellen Ballkünste zu verbessern.

Zusammen mit der GAMERS ACADEMY verlosen wir unter allen Teilnehmern 5 x 10 Euro Gutscheine. Das Mitmachen ist ganz einfach. Kommt auf unseren Games-Mag Discord Server vorbei und landet direkt im Lostopf. Gerne würden wir uns freuen wenn ihr dort auch mit uns diskutiert oder uns Feedback, Lob oder Kritik entgegen bringen würdet. Klickt einfach auf den Link und meldet euch an. Wir melden uns nach dem Ende des Gewinnspiels schriftlich über Discord in einer PN bei den Gewinnern und erklären dort auch alles weitere zur Einlösung des Gutscheins. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 31. Oktober um 23:59 Uhr.