Spider-Man – Trailer zu erstem DLC

In wenigen Tagen schwingt sich unser aller liebster Wandkrabler endlich wieder auf die Konsolen. Nein, die Rede ist nicht von der Spinne in eurem verstaubten Wohnzimmer, sondern vom einzig wahren Spider-Man! Denn es erscheint endlich das lang ersehnte und im Vorfeld groß gehypte Playstation 4-Spiel von Insomniac Games. Heute haben wir bereits den Teaser-Trailer zum ersten, bereits angekündigten DLC „The Heist“ für euch. Hierbei kommt es zum Aufeinandertreffen von Spider-Man und Felicia Hardy, die euch wohl besser als „Black Cat“ bekannt sein dürfte.

Spider-Man – DLC-Ankündigung vor Release?

Sofern sich in Sonys Plänen nichts mehr ändert, sollte die kleine Erweiterung bereits am 23. Oktober erscheinen. Sie ist dabei nur eine von drei geplanten DLC-Erweiterungen, die uns für das Action-Spiel erwarten. Alle drei laufen unter dem Banner „The City that never sleeps“ aber haben trotzdem eigene, individuelle Episoden-Titel. So erwarten uns wohl noch „Turf Wars“ und „Silver Lining“. Wir hoffen dabei auf ordentlich gefüllte DLCs die uns nicht nur unser Geld aus der Tasche ziehen wollen.

Den ersten Teaser-Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Auch wenn er keine wirklichen Gameplay-Szenen zeigt, sieht er schon ziemlich ordentlich aus und lässt erahnen um was es in der Story gehen wird. Das Video findet ihr unter diesen Zeilen, viel Spaß!