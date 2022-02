Intensive Bässe und hohes Klangvolumen – die beiden neuen GRAVITY Subwoofer Systeme von Speedlink sehen nicht nur stylisch aus, sondern liefern auch erstklassigen Sound für jeden Anlass.

Das GRAVITY RGB bringt jeden Raum zum Strahlen

Das GRAVITY ist ein aktives 2.1-Lautsprechersystem, das seine Nutzer:innen in farbenfrohe Sound-Welten entführt. Es eignet sich zum einen für den Anschluss an PC oder Notebook und zum anderen kann es mit dem Klinkenkabel oder via Bluetooth auch mit dem Smartphone, Tablet oder TV verbunden werden. Das Holzgehäuse sorgt für tiefe Bässe und ein ausgewogenes, intensives Klangvolumen, während die Beleuchtung für Subwoofer und Satelliten in 16,7 Millionen Farben dem Lautsprechersystem das gewisse Extra verleiht. Ein echtes Highlight sind die Lichteffekte, die sich unter anderem der Musik anpassen können und für ein besonderes Feeling in den eigenen vier Wänden sorgen. Die gewünschte Einstellung kann aus sechs Modi ausgewählt werden: Farbverlauf, Mehrfarbig statisch, Farbatmung, Einfarbig statisch, Aus, Im Takt.

Verbindung über AUX-Kabel oder Bluetooth®

Wer auf RGB verzichten möchte, für den gibt es zudem das GRAVITY 2.1 Subwoofer System ohne Beleuchtung. Beide Geräte sind vielseitig einsetzbar und können sowohl über ein AUX-Kabel als auch über Bluetooth® mit einem Multimedia-Gerät, Smartphone oder Tablet verbunden werden. Die Steuerung kann bequem über die praktische Tischfernbedienung erfolgen – dank des Netzschalters sowie dem automatischem Standby-Modus wird unnötigem Stromverbrauch vorgebeugt.

Verfügbarkeit

Das GRAVITY RGB 2.1 Subwoofer System ist ab sofort für 119,99 € (UVP) und das GRAVITY 2.1 Subwoofer System für 99,99 € (UVP) erhältlich.

Technische Details GRAVITY RGB 2.1 Subwoofer System und GRAVITY 2.1 Subwoofer System

Aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC/Notebook

Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone/Tablet

GRAVITY RGB 2.1 Subwoofer System: RGB-Beleuchtung in 16,7 Millionen Farben

GRAVITY RGB 2.1 Subwoofer System: 6 einstellbare Modi: Farbverlauf, Mehrfarbig statisch, Farbatmung, Einfarbig statisch, Aus, Im Takt

Kräftiger Subwoofer mit Holzgehäuse liefert intensive Bässe und hohes Klangvolumen

Separate Tischfernbedienung mit AUX-In-Anschluss für bequeme Lautstärkeregelung

Zusätzliche Lautstärke- und Bass-Regler am Subwoofer

Kein unnötiger Stromverbrauch dank Netzschalter

Standby-Modus

Perfekte Multimedia-Eignung für Spiele, Musik und Filme

Output-Leistung (RMS): 60 W

120 W Höchstleistung

Treibereinheiten: 2×3″ (7,6 cm) + 6,5″ (16,5 cm)

S/N Ratio: ≥ 60 dB

Frequenz: 40 Hz – 20 KHz

Abmessungen Subwoofer: 261 × 259 × 263 mm (B × H × T)

Abmessungen Satelliten: 108 × 182 × 119 mm (B × H × T)

Kabellänge Satelliten: 1,6 m

Kabellänge Netzkabel: 1,5 m

Kabellänge Fernbedienung: 1,5 m

Gesamtgewicht: 4,5 kg

Über Speedlink

Speedlink® ist einer der führenden Hersteller von Gaming- und Office-Peripherie in Europa. Seit Gründung der Marke im Jahre 1998 positioniert sich Speedlink® sehr erfolgreich im Segment PC- und Videospielkonsolen-Zubehör. Das Produktportfolio umfasst Soundsysteme, Headsets, Mäuse, Mauspads, Tastaturen, Gamepads, Joysticks und verschiedenstes IT-Zubehör. Speedlink®-Produkte bestechen durch die Kombination neuartiger Technologien mit exzellentem Design und hervorragender Funktionalität – bestätigt durch zahlreiche Auszeichnungen und den Erfolg im professionellen eSports-Einsatz. Speedlink® ist in über 40 Ländern weltweit vertreten.

www.speedlink.com