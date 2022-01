Speedlink EXCELLO Headset Ständer – Wir brauchten Ordnung, Effekte, Anschlüsse und Sound

Speedlink hat uns mit einem neuen Gadget ausgestattet was auf den Namen EXCELLO hört. Doch was verbirgt sich hinter dem kryptischen Namen? Es geht dabei um einen Headset Ständer, der aber noch ein paar Funktionen mehr mitbringt. Neben coolen LED Effekten bringt er auch noch drei weitere USB Anschlüsse mit. Doch das ist noch nicht alles. Außerdem verfügt der Ständer über eine integrierte 7.1 Soundkarte die euch sogar Surround Sound bietet. Ganz schön viele Dinge die uns Speedlink da präsentiert. Doch schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze auf dem Schreibtisch schlägt. Beim Auspacken fällt auf das der Headset Ständer hochwertig daherkommt und aus schwarzen Kunststoff besteht.

Die ergonomische Form sorgt für einen perfekten Halt für euer Headset und macht sich optisch sehr gut auf dem Schreibtisch. Der Headset Ständer ist noch nicht komplett betriebsbereit sondern muss erst mit wenigen Handgriffen zusammengebaut werden. Das klappt aber nach wenigen Minuten und schon kann es losgehen. Direkt an der Front findet ihr die drei USB 2.0 Anschlüsse. Daneben dann drei 3,5 mm Klinkenschlüsse die euch sofort an einen Soundkartenanschluss erinnern. Und im Endeffekt ist er das ja auch, da der EXCELLO eine integrierte 7.1 Soundkarte besitzt. Wie schon erwähnt gibt es noch LED Lichteffekte, die mit einem Touch Sensor in der Mitte steuerbar sind. Es gibt drei unterschiedliche Modis, die allesamt für coole Stimmung am Schreibtisch sorgen.

Um die 7.1 Soundkarte mit dem EXCELLO Headset Ständer zu nutzen müsst ihr auf der offiziellen Website die passenden Treiber dafür herunterladen (diese findet ihr hier). Dort findet ihr dann am PC jede Menge Möglichkeiten um die Soundkarte nach euren Wünschen einzustellen. Die ganze Sache ist ziemlich selbsterklärend und kinderleicht. In vier möglichen Profilen sucht ihr euch eure Einstellungen aus. Bei den Effekten habt ihr die Wahl zwischen Ohne, Badezimmer, Korridor oder Wohnzimmer. Das ist immer Geschmackssache, wir fanden den Wohnzimmer Sound allerdings am besten. Auch die Lautstärke des Mikrofons lässt sich bequem einstellen und so habt ihr alles unter Kontrolle.

Die Software bringt eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten und ist als absoluter Mehrwert zu sehen. Der EXCELLO Headset Ständer ist für 29,99 € erhältlich und bringt quasi vier Geräte in einem. Die rutschfeste Unterseite sorgt außerdem für einen sicheren Stand, der auch auf glatten Oberflächen gewährleistet ist. Wir finden das der EXCELLO eine perfekte Ergänzung für den Schreibtisch ist und euch mehrere nützliche Optionen bietet. Er sorgt für Ordnung, macht coole LED Effekte und bringt neben drei USB Anschlüssen auch noch eine integrierte Soundkarte mit.

Fazit:

Der Speedlink EXCELLO Headset Ständer macht einen tollen Eindruck und bringt gleich vier Dinge auf einmal mit. Für einen wirklich günstigen Preis von 29,99 € bekommt ihr einen Headset-Ständer, RGB Beleuchtung, eine integrierte 7.1 Soundkarte sowie drei weitere USB Anschlüsse. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.

Die technischen Daten im Überblick: