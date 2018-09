South Park: Der Stab der Wahrheit – Erscheint auch für Nintendo Switch

Ubisoft und die South Park Digital Studios kündigten heute an, dass South Park: Der Stab der Wahrheit ab dem 25. September 2018 auf der Nintendo Switch erhältlich sein wird. South Park: Der Stab der Wahrheit wurde in Zusammenarbeit von Trey Parker, Matt Stone und Ubisoft San Francisco entwickelt und wurde mehrfach als Game of the Year 2014 ausgezeichnet. Es nimmt die Spieler mit auf gefährliche Schlachtfelder des Spielplatzes der Viertklässler, auf denen ein junger Held mit der Bestimmung South Parks Retter zu werden emporsteigen wird. Die South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone präsentieren South Park: Der Stab der Wahrheit – eine epische Quest auf dem Weg zur… Coolness.

Seit tausenden von Jahren wird der Kampf nun ausgetragen. Der einzige Grund, warum Menschen und Elfen in einem endlosen Krieg gefangen sind: Der Stab der Wahrheit. Aber das Blatt sollte sich bald ändern, als sich die Nachricht von einem neuen Kind im ganzen Land verbreitet, dessen Ankunft von den Sternen vorhergesagt wurde. Während die sich bewegenden Vans der Prophezeiung wegfahren, beginnt dein Abenteuer. Jetzt, nachdem die Umzugstransporter der Vorhersehung abgefahren sind, beginnt das Abenteuer.

Der Spieler rüstet sich mit legendären Waffen, um gegen Unterhosenwichtel, Hippies und andere Mächte des Bösen anzutreten. Er entdeckt den Stab der Wahrheit und verdient sich einen Platz als neuer Freund an der Seite der Seriencharaktere Stan, Kyle, Cartman und Kenny. Versagt der Spieler, wird er als Loser in die Geschichte eingehen.

Mehr Informationen zu den South Park-Videospielen gibt es unter www.southpark.ubisoft.com