Im Sommer ist man gerne unterwegs oder fährt mit seinen Freunden Fahrrad oder grillt ne Runde. Und dabei sollte man auch immer die passende Musik haben. Der Begleiter für eure kommenden Partys könnte der Soundcore Motion Boom Lautsprecher sein, der mit seinem kompakten Design und seiner Performance überzeugen will. Selbst bei hoher Lautstärke gibt es keinerlei Verzerrungen und eine tolle Basswiedergabe. Der Outdoor-Lautsprecher verfügt über einen Audiotreiber mit Membranen aus 100%-igem Titan und bringt Höhen bis zu 40KHz mit. Es gibt kleinen klirrenden oder übersteuerten Bass sondern einen weichen, tiefen Bass. Dafür sorgt die exclusive BassUp Technologie. Das fällt schon beim Ton für die Bluetooth-Verbindung auf.

Der Anschluss funktioniert sofort und die Soundcore Motion Boom Lautsprecher sind sofort einsatzbereit. Und schlechtes Wetter oder Schmutz sind überhaupt kein Problem . Es gibt dank der IPX7 Wasserschutzklasse eine zuverlässige wasserdichte Oberfläche und so kann der Lautsprecher auch einfach mit in den Swimmingpool genommen werden.

Auch bei der Akkulaufzeit kann der Soundcore Motion Boom Lautsprecher überzeugen und bietet satte 24 Stunden Spielzeit mit einem integrierten 10.000mAH Akku an. So kann die Party immer weitergehen und eine Steckdose ist nicht von Nöten. Wir haben die Motion Boom Lautsprecher schon oft im Einsatz gehabt und besonders bei Kegelabenden oder Fahrradtouren genutzt. Ein treuer Begleiter, der immer mit Spitzensound überzeugen kann. Oft wurden wir bereits gefragt wo man die Box bestellen kann und haben dadurch bestimmt schon einige Käufer für Soundcore gewonnen.

Der Sound überzeugt bei allen möglichen Liedern und bringt tiefe Bässe bei Dance oder Electronic Music oder klare Klänge bei Rockmusik. Die Soundcore Motion Boom Lautsprecher gibt es bereits ab 101,16 €. Auch auf eine App Unterstützung müsst ihr nicht verzichten. Die Soundcore App bietet euch voreingestellte EQ oder lässt euch euren Sound personalisieren. Oder ihr nutzt die Sound Modis Signature, Voice, Treble Boost oder Balanced. Natürlich lässt sich die Box aber auch ohne App Unterstützung problemlos steuern.

Ebenfalls eine spannende Geschichte. Der Soundcore Motion Boom Lautsprecher bietet einen USB-Ladeport an, der als Powerbank Anschluss verwendet werden kann. So könnt ihr nicht nur coole Musik am Strand oder im Pool hören, sondern gleich noch nebenbei euer Smartphone aufladen. Die Maße der Box sind kompakt und lassen sich durch den Griff hervorragend transportieren oder direkt auf dem Gepäckträger des Fahrrads platzieren. Egal wo ihr seid, egal welches Wetter gerade ist – die Soundcore Motion Boom Lautsprecher lassen euch nicht im Stich und stehen bei Wind und Wetter zur Verfügung.

Technische Details:

Eingangsleistung: 5V/2A

Ausgangsleistung: 30w/2* 2.5’ Titan-Audiotreiber

Akkukapazität: 10000mAh

Aufladezeit: Ca. 4 Stunden bei 5V/2A

Bluetooth-Frequenz: 2400 – 2485MHz

Klangfrequenz: 60Hz ~ 20kHz(-3dB)

THD+N: ≤1%

Modellnummer: A3118

Im Lieferumfang

Ein Motion Boom Bluetooth-Lautsprecher

Ein USB-A auf USB-C Ladekabel

Eine Bedienungsanleitung