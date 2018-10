SoulCalibur VI – Neuer DLC Kämpfer enthüllt

Namco Bandai zeigt den ersten Trailer zum neusten Download Charakter für SoulCalibur VI.

SoulCalibur 6 ist kein Neuling, wenn es um Crossovers geht, schon im zweiten Teil hatten wir Charaktere wie Spawn, Heihachi (Tekken) und Link (Legend of Zelda). Danach hatte jeder Teil Gast Kämpfer. Der neuste Teil der Serie hat ja schon Gerald (The Witcher) und jetzt tritt der neueste Gast in den Ring. 2B (Nier:Automata) wird der nächste Download Kämpfer für SoulCalibur VI. Zusätzlich zum Charakter gibt es eine neue Stage, neue Musik und neue Sachen für den Charakter Creator. All diese Dinge stammen aus Nier:Automata.

Glory to mankind!

SoulCalibur ist erhältlich für PC, Xbox One und Playstation 4