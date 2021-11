Song of Nunu: A League of Legends Story – angekündigt

Riot Forge und Entwickler Tequila Works zeigen ein neues Spiel im League of Legends Universum. Song of Nunu: A League of Legends Story.



In diesem Einzelspieler-Abenteuer schlüpfen Sie in die Rolle von Nunu, einem Jungen, der auf der Suche nach seiner verlorenen Mutter ist. Begeben Sie sich in die idyllische, aber tückische Welt des Freljords. Entdecke die Geheimnisse, die tief in der gefrorenen Tundra verborgen sind, zusammen mit deinem besten Freund, einem weisen und verspielten Yeti namens Willump.

Entwickelt von Tequila Works, Song of Nunu: A League of Legends Story lädt Spieler dazu ein, das League of Legends-Universum aus einem neuen Blickwinkel zu erleben.