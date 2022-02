Es gibt zwar immer noch keinen Release-Termin der Playstation VR2 aber dafür wissen wir nun endlich wie das gute Stück aussehen wird. Und es passt sich dabei natürlich an die Formen der Playstation 5 an. Im offiziellen PlaystationBlog hat sich Hideaki Nishino zu Wort gemeldet:

Heute freue ich mich besonders, das wunderschöne neue Design der PlayStation VR2 vorstellen zu können, einem VR-Headset der nächsten Generation. Noch dazu kann ich nun den aktualisierten und endgültigen Entwurf unseres PlayStation VR2 Sense-Controllers enthüllen.

Das PS VR 2-Headset ist genau wie der PS VR2 Sense-Controller in einem kugelförmigen Design gehalten. Die Kugelform repräsentiert die 360-Grad-Ansicht, die Spieler in der virtuellen Realität betreten, auf raffinierte Weise.

Das Design des PS VR2-Headsets wurde auch von anderen PS5-Produkten inspiriert. Da unser Designteam bei der Arbeit an der PS5-Konsole bereits Ideen für das VR-Headset der nächsten Generation entwickelte, werdet ihr einige Ähnlichkeiten im Aussehen feststellen können. Die PS5-Konsole hat flache Kanten, da sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird. Im Gegensatz dazu ist das Design des PS VR2-Headsets stärker auf Rundheit ausgerichtet, da der Benutzer direkt damit interagiert. Auch der DualSense-Controller und das Pulse 3D-Headset haben dementsprechend abgerundete Kanten.

Unser Ziel ist es, ein Headset zu schaffen, das nicht nur zu einem attraktiven Teil eurer Wohnzimmereinrichtung wird, sondern euch auch vollkommen in die Spielwelt eintauchen lässt, bis ihr fast vergesst, dass ihr ein Headset oder einen Controller verwendet. Aus diesem Grund haben wir der Ergonomie des Headsets viel Aufmerksamkeit gewidmet und umfangreiche Tests durchgeführt, um ein angenehmes Tragegefühl für eine Vielzahl von Kopfgrößen zu gewährleisten. Wir haben bereits viel positives Feedback zur Ergonomie des ersten PS VR-Headsets mit sorgfältig ausbalanciertem Gewicht und einfachem, anpassbarem Kopfbügel erhalten. Diese Aspekte haben wir daher im PS VR2-Headset beibehalten. Auch andere Elemente wurden übernommen und werden Spielern bereits bekannt sein. Dazu gehören ein anpassbares Visier, das näher oder weiter vom Gesicht entfernt platziert werden kann, und ein Stereokopfhörer-Anschluss an unveränderter Position.

Für das PS VR2-Headset haben wir den Komfort noch weiter verbessert, indem wir neue Funktionen wie einen Objektivstellrad hinzugefügt haben, das Benutzern eine zusätzliche Option zur Anpassung des Abstands zwischen Objektiv und Augen bietet und so die Ansicht optimiert. Außerdem haben wir das Design schlanker gemacht und eine leichte Gewichtsreduzierung erzielt – selbst mit neuen zusätzlichen Funktionen wie dem integrierten Motor für Headset-Feedback. Es war eine ziemliche Herausforderung, ein schlankeres Design zu schaffen und gleichzeitig neue Funktionen hinzuzufügen, um unser erstes Headset zu verbessern. Unsere Design- und Engineering-Teams haben aber mit dem endgültigen Design bewiesen, dass dies möglich ist!

Außerdem haben wir das PS VR2-Headset mit einem neuen Lüftungsdesign ausgestattet, das euch bestimmt gefallen wird. Yujin Morisawa, Senior Art Director bei SIE, hat am Headset-Design für die PS VR2 gearbeitet und erklärt, warum dies sein absoluter Lieblingsbestandteil des Designs ist:

„Als ich anfing, an dem Design für das PlayStation VR2-Headset zu arbeiten, war einer der Bereiche, auf den ich mich zuerst konzentrieren wollte, die Idee, eine Lüftung im Headset zu schaffen, ähnlich wie die Öffnungen an der PS5-Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen. Unsere Ingenieure hatten die Idee einer Lüftung in den Raum gesetzt, um zu vermeiden, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in VR-Welten eingetaucht sind. Ich habe viele Designkonzepte entwickelt, um dies umzusetzen, und beim endgültigen Design sieht man, dass zwischen der Ober- und der Vorderseite des Visiers eine kleine Lücke für die integrierte Belüftung eingefügt wurde. Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis und auf das positive Feedback, das ich bisher erhalten habe. Ich hoffe, dass auch unsere PlayStation-Fans begeistert sein werden. Ich kann es kaum erwarten, dass sie es ausprobieren.„

– Yujin Morisawa, Senior Art Director, SIE

Eine weitere Überraschung möchten wir mit euch teilen – wie die Tausenden an winzigen PlayStation-Symbolen, die das Design der PS5-Konsole und des DualSense-Controllers vervollständigen, haben wir kleine PlayStation-Symbole vorne und hinten an den Bändern des PS VR2-Headsets hinzugefügt, um diese für euch noch ansprechender zu gestalten.

Wenn PS VR2 auf den Markt kommt, werden Spiele in der virtuellen Realität einen großen Sprung nach vorn machen. Das PS VR2-System wartet mit zahlreichen spannenden neuen Funktionen auf, darunter atemberaubende Grafiktreue in 4K HDR und hochmodernes grafisches Rendering, verbessertes Tracking, unter anderem auch Inside-out-Tracking, neue PlayStation VR2 Sense Technology-Funktionen wie Headset-Feedback und der neue, intuitive PS VR2 Sense-Controller, der ein unglaublich tiefes Eintauchen ermöglicht. Außerdem ist das PS VR2-System mit einem einfachen Kabel ausgestattet, sodass ihr sofort eine Verbindung zu euren Spielen herstellen könnt.

Einige Spieleentwickler haben bereits PS VR2-Entwicklungskits erhalten und wir freuen uns auf das, was sie sich einfallen lassen werden, um mitreißende Spielerlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten. Wir freuen uns darauf, euch in Zukunft weitere Informationen zu PS VR2 mitzuteilen. Bleibt also gespannt!

Quelle: Offizieller PlaystationBlog