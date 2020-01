Smash Bros. Ultimate – Nächster DLC-Charakter wird am Donnerstag enthüllt

Der Direktor von Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, wird am Donnerstag (16.01.2020), den fünften DLC-Kämpfer vorstellen.

Nintendo gibt bekannt, dass um 15 Uhr ein, etwa 35 Minuten langer, Livestream stattfinden wird. Wie in vorigen Vorstellungen, werden alle Details zum Kämpfer, dessen Musik und Stage, preisgegeben.

Join Super #SmashBrosUltimate director Masahiro Sakurai on 1/16 at 6am PT for a roughly 35 minute video livestream featuring an in-depth look at an upcoming DLC fighter, which he will unveil in the video! pic.twitter.com/aOz0ilAiXU

