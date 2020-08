Sky: Children of the Light – Offizieller Soundtrack veröffentlicht

thatgamecompany hat heute die Veröffentlichung des Spielsoundtracks zu Sky: Children of the Light angekündigt. Das GRAMMY-nominierte und BAFTA-ausgezeichnete Studio hat einmal mehr mit Komponist Vincent Diamante zusammengearbeitet, der bereits den Soundtrack für den Titel Flower lieferte. Der digitale Soundtrack ist ab sofort hier erhältlich.

Mitte Juli, während der ersten Woche der Feierlichkeiten zum ersten Jahrestag von Sky, verzeichnete das Team einen überwältigenden Anstieg bei den Anmeldungen – das Spiel erreichte mit 30 Millionen Downloads einen neuen Meilenstein.

Der bei den Fans überaus beliebte Titel wurde in 2019 mit Apples „iPhone Game of the Year“ und in 2020 mit dem Apple Design Award ausgezeichnet und konnte zudem Auszeichnungen von SXSW, Webby Awards, Game Developers Choice, Games For Change, Mobile Game Awards, TapTap, und den International Mobile Game Awards für sich verbuchen. Sky ist ein soziales Abenteuer, das über den Wolken spielt – in einem vergessenen, einsamen Königreich. Mitgefühl ist hier ein zentraler Teil des Spieldesigns. Die Spieler müssen gemeinsam fliegen, um die Geheimnisse des Königreichs zu erkunden und das Licht wieder in seine Lande und Konstellationen zu bringen.

Diamante merkt an: „An Sky zu arbeiten bedeutete, jeden Tag von unserem Creative Director Jenova Chen und dem gesamten Entwicklungsteam bei thatgamecompany inspiriert zu werden. So war es ein Leichtes, Musik basierend auf diesen ursprünglichen, großen Ideen zu schreiben: die Schönheit des Fliegens und der Welt, die Freude an Gesellschaft. Ebenso inspirierend war es, die Spieler ins Spiel kommen zu sehen, und das bereits in seinen frühen Entwicklungstagen. Die Art und Weise, auf die sie spielten, lebte in der Welt von Sky weiter und trug zu seiner klanglichen Landschaft mit Gesang und Instrumenten bei – und schuf Vorfreude darauf, was Sky werden könnte. Hierdurch wurden viele der Höhepunkte des Spiels inspiriert.“

Diamante ist ein nominierter und preisgekrönter Komponist und Sounddesigner (BAFTA, AIAS, G4TV), der für thatgamecompany Sky, Flower und Cloud sowie unter anderem Skullgirls und Castlevania mit Musik versehen hat. Interaktive Musik und Sounds sind ein Kernstück von Sky, und so begann Diamante schon ganz am Anfang der sechsjährigen Entwicklungsphase des Projekts damit, Musik beizusteuern. Das Ergebnis ist in dem 30 Stücke umfassenden ersten Album zu hören, das die hoffnungsvolle Herzenswärme des Spiels einfängt.

Der Soundtrack wurde von FAMEs 47-köpfigem Macedonian Symphonic Orchestra eingespielt, das traditionelle Orchester- und ethnische Blasinstrumente einsetzte, um neben der Musik auch die Soundeffekte des Spiels einzuspielen.

Sky: Children of the Light ist kostenlos im Google Play Store für Android und im App Store für iOS erhältlich. Zudem befindet sich eine Nintendo Switch-Version in Entwicklung, zu der zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen folgen.

Sky Original Game Soundtrack Volume One ist ab heute als digitaler Download sowie auf Streaming-Diensten wie iTunes, Apple Music, Google Music, Amazon Music, Spotify und andere Plattformen verfügbar. Hier gibt es die vollständige Liste der enthaltenen Stücke.