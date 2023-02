Die Spieleindustrie wächst wie nie zuvor. Doch der plötzliche Technologiesprung wirft neue Fragen auf, die den rechtlichen Status oder das Einfachste in der Definition betreffen – was sind Videospiele?

Ein Videospiel ist eine Computersoftware, die zu Unterhaltungs- oder Bildungszwecken entwickelt wurde. Ein Spiel wird – wie Computersoftware – durch einen Entwicklungsprozess zum Leben erweckt, der oft eine Engine wie Unity verwendet. Dann können wir es auf verschiedenen Geräten abspielen, um die Aufgaben zu erfüllen, die uns die Autoren gestellt haben. Und was ist eine Software? Es handelt sich um eine Abfolge bestimmter Symbole, die als Quellcode für den Menschen und als Maschinencode für das Gerät bekannt sind. Es handelt sich um eine Reihe von Anweisungen und Aufgaben, die von einem Computer oder einem anderen Gerät ausgeführt werden, damit der Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Software sind Anwendungen, Betriebssysteme oder Videospiele. Und das ist die größte Ähnlichkeit zwischen diesen Begriffen. Ein weiterer Grund – Software und Videospiele bieten eine menschenfreundliche Schnittstelle, um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen. Videospiele sind also Software – alles klar. Aber sind sie das auch in ihrer Gesamtheit? Wie sich herausstellt, gibt es dennoch ein paar entscheidende Unterschiede.

Hauptunterschiede

Beschreibung

Die Software besteht aus Quellcode und Daten. Damit es funktioniert, bearbeiten seine Entwickler*innen den Code, um ihre Ziele zu erreichen. Ein ähnlicher Prozess gilt für Videospiele. In der Vergangenheit basierte die Titelentwicklung ausschließlich auf dem Code. Aber jetzt ist es nur noch eine der vielen Komponenten. Entwicklungsstudios erstellen den Spielcode von Grund auf, können aber auch eine der bewährten vorgefertigten Engines verwenden, um Zeit zu sparen. Wie auch immer sie sich entscheiden, das Spiel ist eine Software, denn seine Funktionsweise hängt vollständig vom richtigen Zusammenspiel von Quellcode und Daten ab. Aber das ist es auch nicht. Ein großer Teil eines Videospiels besteht aus Grafiken, Musiktiteln, der Benutzeroberfläche oder dem Skript, weshalb manche Leute es als Multimedia-Produkt betrachten. Deshalb ist ein Videospiel: eine Software, eine hybride Kreation, ein Kunstwerk und ein Multimedia-Produkt.

Produkttyp

Bis vor kurzem war ein Videospiel nur ein Produkt, das auf einem Medium wie einer CD veröffentlicht wurde. Aber neue Spiele kann man nicht mehr so bezeichnen, da viele auch nach dem Kauf ständig aktualisiert werden. Sie sind ein Produkt, das durch den Dienst unterstützt wird. Das Gleiche gilt für Software, die als Produkt existieren kann und aktualisiert wird, aber im Gegensatz zu einem Spiel wird sie oft als Lizenz verkauft. Das bedeutet, dass der Käufer einen zeitlich begrenzten Zugang zu dem von der Software angebotenen Dienst erwirbt. Im Falle von Videospielen bedeutet das ein Abonnement.

Aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Videospiele erhalten ein PEGI- oder ESRB-Rating, welches das empfohlene Alter des Empfängers angibt. Es erscheint auch in Videospielanwendungen oder anderen Apps. Software von Microsoft oder Adobe gibt das empfohlene Alter des Empfängers nicht an, da eine solche Notwendigkeit nicht besteht.

Wichtigste Funktionalitäten

Software ist in der Regel ein Werkzeug, das einem bestimmten Zweck dienen soll – den Computer vor unerwünschten Angriffen zu schützen, verschiedene Projekte zu unterstützen, die Festplatte zu reinigen und so weiter. Seine Funktion ist es, Zeit zu sparen und die Erledigung von Aufgaben zu erleichtern. Ein Videospiel ist das genaue Gegenteil – sein Zweck ist es, mehr Zeit in Anspruch zu nehmen. Es bringt mehr Herausforderungen in das Leben des Benutzers, die er, und nicht das Programm, lösen soll.

Es ist auch erwähnenswert, dass nicht jede Software so unterhaltsam oder lehrreich ist wie Videospiele. Es gibt einige Programme zu diesem Zweck, aber das ist nur ein winziger Teil der Gesamtsumme. Bei Videospielen geht es immer um Spaß, Bildung oder auch beides. Viele Studien haben eine positive Wirkung einiger Videospiele bewiesen, wie die Verbesserung des Wohlbefindens, der Auge-Hand-Koordination oder des Gedächtnisses.

Benutzerfreundlichkeit

Beide Konzepte unterscheiden sich in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit. Bei der Entwicklung von Software setzen die Entwickler*innen alles daran, Tools zu entwickeln, die so einfach wie möglich zu erlernen sind. Im Falle eines Videospiels deckt dieser Begriff einen viel größeren Bereich ab: das Erlernen der Steuerung, die Überprüfung, ob das Spiel interessant und das Gameplay logisch genug ist. Jeder Fehler in diesem Prozess kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Fazit

Sind Spiele Software? Ja, aber sie sind auch viel mehr. Musikalische, grafische und erzählerische Elemente schaffen eine auf Codes basierende Welt, in der wir uns bewegen können. Viele von ihnen haben eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Die Sache ist die, dass sich die Glücksspielindustrie extrem schnell entwickelt und wir eine Weile warten müssen, bis verschiedene Definitionen und Gesetze aufgeholt haben.