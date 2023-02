Shikimori’s Not Just a Cutie (Kawaii Dake Ja Nai Shikimori-san) von Keigo Maki wird laut Tweets des offiziellen Twitter-Accounts für die Anime-Adaption des Mangas am Samstag seine Serialisierung abschließen. Am 7. April werden der 19. Band des Sammelbandes und der 20. und letzte Band des Mangas veröffentlicht. Im Februar 2019 veröffentlichte Maki den Comic über den Manga-Service Magazine Pocket von Kodansha. Der 17. und 18. Band des Mangas wurden gleichzeitig am 9. Februar von Kodansha veröffentlicht. Am April 2022 wurde zudem ein Anime basierend auf dem Manga veröffentlicht. Jede Woche wurde auf Crunchyroll eine neue Folge zeitgleich mit dem japanischen Release veröffentlicht.

Mehr zur Geschichte:

Shikimori scheint die perfekte Freundin zu sein: niedlich, lustig, süß, wenn sie will… aber sie hat eine coole dunkle Seite, die unter den richtigen Umständen zum Vorschein kommt. Und ihr Freund Izumi liebt es, dabei zu sein, wenn das passiert! Eine lustige Highschool-Romanze mit einem frechen Twist, perfekt für Fans von Nagatoro-san und Komi Can’t Communicate!

Quelle: Anime News Network // Bild: © 真木蛍五・講談社/式守さん製作委員会