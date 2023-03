Ihr habt kein Geld für einen High-End PC oder eine sündhaft teure Grafikkarte? Dann könnten die folgenden Zeilen ziemlich interessant für euch sein. Denn wir durften 30 Tage lang den Shadow Cloud PC ausprobieren und alle seine Funktionen nutzen. Wir sagen euch im Testbericht ob es sich lohnt „auf Wolken zu schweben“ oder ob die Anschaffung eines „echten“ PC´s am Ende die bessere Lösung sein könnte.

Ein Blockbuster jagt aktuell den nächsten und euer PC macht langsam den Eindruck das er nicht mehr so ganz mithalten kann. Die Überlegungen nach einem neuen PC oder einer neuen Grafikkarte beginnen und somit gehts auch an euren Geldbeutel. Denn ein hochwertiger Gaming-PC bzw. eine Grafikkarte kostet eine Menge Geld. Und so einfach ist das auch alles nicht weil wir ja am Ende auch wissen wollen welche Leistung wir überhaupt brauchen damit unsere aktuellen Games auf Ultra Einstellungen laufen.

Shadow ist ein Cloud-Gaming-Service, der von der französischen Firma Blade entwickelt wurde. Im Wesentlichen ermöglicht es Shadow den Nutzern, Spiele auf High-End-Computern in der Cloud zu spielen und die Ergebnisse über das Internet auf ihr eigenes Gerät zu übertragen. Die Idee hinter Shadow ist, dass jeder, der eine Internetverbindung hat, von überall aus auf High-End-Computing-Funktionen zugreifen kann, ohne tatsächlich eine solche Ausrüstung zu besitzen.Die Technologie, die hinter Shadow steckt, ist beeindruckend. Die Firma Blade hat eine Plattform entwickelt, die es ihren Nutzern ermöglicht, auf eine High-End-Maschine in der Cloud zuzugreifen, die mit einer leistungsstarken Grafikkarte, einem schnellen Prozessor und viel Speicherplatz ausgestattet ist. Die Nutzer können ihre Spiele auf dieser Maschine ausführen, während das Ergebnis auf ihr eigenes Gerät übertragen wird. Die Übertragung erfolgt über das Internet, und die Nutzer können eine Verbindung über eine Desktop-App, eine mobile App oder einen Webbrowser herstellen.

Eine der größten Stärken von Shadow ist die Flexibilität, die es den Nutzern bietet. Wenn ihr eine Pause von Ihrem Spiel machen möchtet, könnt ihr einfach die Verbindung trennen und später wieder aufnehmen, ohne den Fortschritt zu verlieren. Darüber hinaus können Nutzer zwischen verschiedenen Abonnement-Optionen wählen, je nachdem, wie viel Speicherplatz und Rechenleistung sie benötigen. Das macht Shadow zu einer erschwinglichen Lösung für Spieler, die keine High-End-Gaming-Ausrüstung besitzen möchten oder können.Ein weiterer Vorteil von Shadow ist, dass es auf fast jedem Gerät funktioniert. Solange ihr eine Internetverbindung habt, könnt ihr Shadow auf Ihrem Windows-PC, Mac, Linux-PC, Smartphone oder Tablet nutzen. Die Desktop-App bietet auch viele Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Möglichkeit, die Auflösung und Bildwiederholrate anzupassen, um sicherzustellen, dass die Spiele reibungslos laufen.

Obwohl es viele Vorteile gibt, gibt es auch einige Nachteile, die bei der Nutzung von Shadow berücksichtigt werden sollten. Der wichtigste Nachteil ist, dass eine schnelle und stabile Internetverbindung erforderlich ist, um das System effektiv nutzen zu können. Wenn ihr eine langsame oder instabile Verbindung habt, kann die Übertragung von Daten sehr langsam oder sogar unterbrochen sein, was zu schlechterer Leistung oder Verzögerungen beim Spielen führt.Ein weiterer Nachteil ist, dass der Service nicht in allen Regionen verfügbar ist. Obwohl Shadow in vielen Ländern verfügbar ist, gibt es immer noch einige Regionen, in denen es nicht verfügbar ist. Dies kann ein Problem für Spieler sein, die in diesen Regionen leben und den Service nutzen möchten.

Die Preise für den Shadow Cloud Service variieren je nach Standort und Verfügbarkeit. In Deutschland gibt es derzeit zwei Preismodelle:

Shadow PC – 29,99 € pro Monat (keine Bindung – jederzeit kündbar)

CPU: Intel XEON™ 3.5 GHz (or equivalent)

GPU: GeForce GTX 1080 (or equivalent)

12 GB RAM

256 GB Storage

Shadow PC (mit Power Upgrade) – 44,98 € pro Monat (keine Bindung – jederzeit kündbar)

CPU: AMD EPYC™ 7543P CPU with 4 cores and 8 threads per user

GPU: NVIDIA® RTX™ A4500 (or equivalent)

16 GB RAM

256 GB Storage

Mit Shadow PC erhalten Nutzer Zugriff auf einen virtuellen Windows 10 PC mit einem Intel Xeon Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Speicherplatz und einer NVIDIA GeForce GTX 1080 Grafikkarte. Diese Konfiguration ermöglicht es, aktuelle Spiele in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) zu spielen. Shadow PC mit Power Upgrade bietet noch mehr Leistung als der normale Shadow PC. Hier haben Nutzer Zugriff auf einen virtuellen PC mit einem Intel Xeon Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Speicherplatz und einer NVIDIA RTX Grafikkarte A4500. Diese Konfiguration erlaubt es, Spiele in 4K-Auflösung und mit 144 FPS zu spielen. Ebenfalls ziemlich interessant: Der Shadow Cloud PC mit Power Upgrade unterstützt auch Virtual Reality (Meta Quest usw.).

Insgesamt ist Shadow ein leistungsstarker Cloud-Gaming-Service, der es den Nutzern ermöglicht, auf High-End-Computing-Funktionen zuzugreifen, ohne tatsächlich eine solche Ausrüstung zu besitzen. Der Service ist flexibel, funktioniert auf fast jedem Gerät und bietet verschiedene Abonnement-Optionen. Mit den Leistungsdaten müsst ihr tatsächlich keinen teuren Gaming-PC euer Eigen nennen, ihr solltet bzw. müsst eine richtig gute, schnelle und stabile Internetverbindung haben. Habt ihr die nicht dann ist der Shadow Cloud PC nicht der richtige Weg.