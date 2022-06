World of Warcraft ist ein hervorragendes MMORPG. Obwohl es vor Jahren veröffentlicht wurde, spielen es immer noch Millionen von Spielern jeden Monat. Seit der Veröffentlichung des Spiels haben seine Entwickler durch verschiedene Updates Tonnen von Inhalten hinzugefügt. Viele Spieler wissen jedoch nicht, dass es mehrere Websites gibt, die WoW-Spielern helfen sollen. Und heute werden wir über einige der besten da draußen sprechen. World of Warcraft kann manchmal verwirrend werden. Viele Leute hören oft auf, das Spiel zu spielen, weil sie keine Fortschritte darin machen können. Entweder können sie das Gesuchte nicht finden, oder sie können einfach nicht besser im Spiel werden. Zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Websites, die Spielern mit Problemen helfen sollen. Einige von ihnen können Ihnen helfen, etwas über versteckte Dinge im Spiel zu erfahren, während andere Ihnen helfen, von den besten WoW-Spielern zu lernen. Nachfolgend finden Sie einige der besten Websites, die entwickelt wurden, um WoW-Spielern zu helfen.

Wowhead

Die erste Seite, die ich in unserer Liste erwähnen möchte, ist Wowhead. Ohne Zweifel ist diese Website eine der besten für diejenigen, die World of Warcraft spielen. Wenn Sie das Spiel seit Jahren spielen und diese Seite immer noch nicht kennen, leben Sie wahrscheinlich unter einem Felsen. Dies liegt daran, dass die besten WoW-Spieler diese Seite jeden Tag nutzen, um im Spiel besser zu werden. Wowhead bietet seinen Spielern jede Menge Ressourcen. Zunächst einmal gibt es einen separaten Nachrichtenbereich, in dem sie jeden Tag Neuigkeiten über das Spiel veröffentlichen, damit Sie über alles auf dem Laufenden bleiben. Darüber hinaus veröffentlichen sie Patchnotizen zu verschiedenen Updates, anhand derer Sie erfahren können, was das Update dem Spiel bringt. Abgesehen davon hat die Website auch ihre Community-Foren, in denen World of Warcraft-Spieler aus der ganzen Welt zusammenkommen und verschiedene Dinge über das Spiel diskutieren. Bei den Diskussionen kann es um alles Mögliche gehen, z. B. um Probleme im Spiel, neue Inhalte, Lecks und vieles mehr. Sie können auch verschiedene Tools auf der Website verwenden, wie z. B. Legendary Calculator, Shadowlands Build Planner und viele mehr. Wenn Sie ein eingefleischter Fan von World of Warcraft sind, hat die Seite auch einen Laden, in dem WoW-Waren verkauft werden. Insgesamt ist Wowhead eine ziemlich erstaunliche Website, die Sie unbedingt besuchen sollten.

SkyCoach

SkyCoach ist eine weitere Website, die nur ein Ziel hat; das soll jedem World of Warcraft-Spieler helfen, der Boosting- und Coaching-Dienste benötigt. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Fortschritte im Spiel zu erzielen, können Sie die von der Website angebotenen Boosting-Dienste ausprobieren. Wenn Sie außerdem von den besten Spielern der Welt lernen möchten, bietet SkyCoach auch Coaching-Services an. Dadurch können Sie Ihr Gameplay verbessern, indem Sie von einigen der besten WoW-Spieler lernen. Das Beste an SkyCoach ist, dass es rund um die Uhr Support bietet, was bedeutet, dass Sie sie jederzeit kontaktieren können, wenn Sie bei der Nutzung ihrer Dienste auf Probleme stoßen. Darüber hinaus wird die Website Ihren Betrag sofort zurückerstatten, wenn etwas mit dem Service nicht in Ordnung ist. Was will man mehr? Insgesamt gibt es keine andere Website, die WoW-Boosting- und Coaching-Dienste besser anbietet als SkyCoach.

Warcraft Secrets

Als nächstes auf unserer Liste haben wir WarcraftSecrets. Wenn Sie World of Warcraft gespielt haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass es im Spiel viele versteckte Inhalte gibt. Während die meisten Inhalte für alle verfügbar sind, gibt es einige Dinge, auf die nur zugegriffen werden kann, wenn Sie sich ein wenig abmühen. Was WarcraftSecrets betrifft, so handelt es sich um eine Website, auf der Sie den Standort von allem erfahren, was im Spiel versteckt ist. Zunächst einmal hat die Website einen ganzen Abschnitt für alle versteckten Errungenschaften in World of Warcraft. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese Erfolge zu erzielen, müssen Sie es sich unbedingt ansehen. Darüber hinaus kann die Website helfen, mehr über viele andere versteckte Dinge zu erfahren, wie z. B. versteckte Kampfhaustiere, versteckte Kampfhaustier Verkäufer, verstecktes Spielzeug und verstecktes Transmog. Es hat auch einen speziellen Abschnitt mit Anleitungen, in dem Sie lernen können, wie Sie verschiedene Aufgaben im Spiel erledigen. Darüber hinaus kann Ihnen der Guides-Bereich helfen, alle Artefaktwaffen im Spiel zu bekommen. Insgesamt ist Warcraft Secrets eine Seite, die Ihnen sehr helfen kann, wenn Sie es ernst meinen, ein besserer Spieler in World of Warcraft zu werden. Dies waren einige der besten WoW-Sites, die Spieler besuchen können, wenn sie bei irgendetwas Hilfe benötigen. Wie Sie sehen können, sind diese Websites sorgfältig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es gibt noch viel mehr, und alle können Ihnen sehr helfen.