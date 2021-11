SEGA kündigt virtuelles Konzerthighlight mit Steve Aoki an

Boxen an und Lautstärke bis zum Anschlag! Als Teil der Feierlichkeiten zu Sonics 30-jährigem Jubiläum veranstaltet SEGA am 30. November, gemeinsam mit dem weltbekannten EDK-Künstler, DJ und Produzenten Steve Aoki, ein virtuelles Konzert. Am gleichen Tag feiert auch Aoki seinen Geburtstag!

Dieses einzigartige Konzert findet in einem digital erstellten Sonic-Universum statt und versetzt die Zuschauer in ikonische Umgebungen, beispielsweise die Green Hill Zone, die Chemiefabrik und viele mehr. Das 60-minütige Set enthält Originalsongs von Steve Aoki sowie neu interpretierte Versionen von Sonics Favoriten, aus der 16-Bit-Ära von SEGA Genesis bis in die heutige Zeit.

Fans können das virtuelle Konzert auf dem Sonic-The-Hedgehog-YouTube– und Twitch-Channels verfolgen. Los geht’s am 30. November um 21 Uhr.