Sega & Atlus – gamescom-Line-up bekannt

Publisher SEGA und Atlus haben gemeinsam nun ebenfalls ihr Line-up für die anstehende gamescom in Köln bekannt gegeben. Zu finden ist der Stand der Spielegiganten bei Deep Silver & Friends in Halle 9 (B011-C010).

Fans können sich auf Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, der Football Manager 2019, Valkyria Chronicles, Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight sowie Fist of the North Star: Lost Paradise freuen. Die neuesten ROG-Geräte gibt es unterdessen in Halle 7 (B030/C031) zu sehen.