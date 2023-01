Einen Urlaub mit Freunden zu planen, ist einfach die beste Art, Zeit miteinander zu verbringen. Wenn Sie mit Freunden reisen, ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun müssen, sicherzustellen, dass Sie Ihre wichtigsten Dinge gepackt haben und bereit sind, in den Urlaub zu fahren. Wenn Sie jemals herausgefordert wurden, was Sie auf diese Reise mitbringen oder sogar mitbringen sollten, sind Sie nicht allein. In diesem Artikel finden Sie eine Liste mit Dingen, die wir alle haben sollten, wenn wir mit unseren Freunden reisen.

Artikel, die Sie für Ihre Reise mit Freunden vorbereiten müssen

Abgesehen von Snacks sind hier die Dinge, die Sie mitbringen müssen, um diese Reise zu genießen:

Tragbarer Kühler

Wenn Sie Outdoor-Aktivitäten planen, sei es Wandern oder Camping, dann ist eine Kühlbox ein Muss. Dieser Artikel ist perfekt für Picknicks und andere Outdoor-Aktivitäten. Es ist klein genug, dass es nicht zu viel Platz in Ihrem Auto oder Rucksack einnimmt, aber groß genug, um reichlich Essen und Getränke aufzunehmen!

Klappstühle

Diese lassen sich in sich zusammenfalten, sodass sie praktisch keinen Platz in Ihrem Koffer oder Rucksack einnehmen, was sie ideal für alle Reisen macht, bei denen der Platz begrenzt ist oder wo das Gewicht wichtig ist (wie bei Flugreisen). Wenn in Ihrem Auto mehr Personen als Sitzplätze vorhanden sind, ist dies möglicherweise einer der besten Punkte auf dieser Liste, da es für alle einfacher ist, zusammen zu sitzen, anstatt sie übereinander sitzen zu lassen.

BigTent

Ein gutes Zelt ist ein Muss, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind. Ein Zelt bietet Schutz vor Wind und Regen sowie Schutz vor Insekten und Wildtieren. Es sollte auch einfach auf- und abzubauen sein, damit jeder die Natur in seinem eigenen Tempo genießen kann.

Mehrzweckbehälter

Diese Behälter sind großartig, weil sie leicht, aber robust genug sind, um Essen oder Getränke auf Reisen zu halten. Sie sind auch in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie problemlos in die meisten Autos passen. Sie sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, damit sie nicht langweilig aussehen, wenn sie nach Gebrauch weggeräumt werden!

Große Decke

Wenn Sie alle nachts warm halten möchten, aber nicht möchten, dass sie sich in einem großen Haufen auf dem Boden zusammenkuscheln, bringen Sie eine große Decke mit! Es ist auch für andere Dinge nützlich (wie sich in einem Park auf den Boden zu legen). Es ist unschlagbar, etwas zu haben, das sowohl als Decke als auch als Picknickdecke dient!

Kabellose Lautsprecher

Dies ist ein Muss für jeden Musikliebhaber, der mit Freunden auf Campingausflüge geht. Sie können Musik über den bluetooth lautsprecher abspielen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie laut der Ton ist oder wie viel Akkuleistung er verbraucht. Ja, wir wissen, dass Sie nicht bei jeder Reise Lautsprecher mitnehmen müssen, aber es ist trotzdem hilfreich, sie dabei zu haben, denn Sie wissen nie, wann Sie mitten im Nirgendwo stecken bleiben und ein paar Melodien brauchen, damit die Zeit schneller vergeht.

Fazit

Einen Urlaub mit Freunden zu planen, ist einfach die beste Art, Zeit miteinander zu verbringen. Warum also in dieser Zeit nicht dafür sorgen, dass jeder das Nötigste dabei hat? So muss niemand von allem ausgeschlossen werden und alle können die Reise genießen. Am Ende haben wir alle unsere eigenen Reiseutensilien. Der Zweck dieses Artikels ist es, Ihnen eine umfassende Liste zu geben, die Sie als Leitfaden bei der Planung Ihrer Reise mit Ihren Freunden verwenden können. Diese Liste wird Ihre Reise definitiv angenehmer machen und Ihnen helfen, sich zu entspannen, ohne sich beeilen zu müssen.