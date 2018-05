Sea of Thieves – Erweiterung „The Hungering Deep“ ab sofort verfügbar

Ab sofort ist die Erweiterung The Hungering Deep kostenlos für das Piratenabenteuer Sea of Thieves verfügbar. In einer neuen Kampagne lösen wir das Geheimnis um den Megalodon und erhalten Zugriff auf eine Vielzahl neuer Items, darunter Flaggen, die neue Sprechtrompete, Trommeln und vieles mehr.

Die Bedrohung aus der Tiefe

The Hungering Deep ist das erste Content-Update für Sea of Thieves in diesem Sommer und bietet zahlreiche neue Inhalte – etwa eine furchterregende Bedrohung aus der Tiefe, eine zeitlich begrenzte Kampagne, zusätzliche Gegenstände sowie kosmetische Feinheiten.

Wichtigsten Features:

Erlebe ein unvergessliches Abenteuer in der auf zwei Wochen angesetzten Kampagne

Löse das Geheimnis um den monströsen Riesen-Hai Megalodon

Kommuniziere mit weit entfernten Schiffen und Crews über die neue Sprechtrompete und ein Flaggensystem

Musiziere mit einem neuen Instrument: der Trommel

Individualisiere Deinen Charakter erstmals mit Narben und Tätowierungen

Statte Deinen Charakter und Dein Schiff mit zeitlich begrenzten Belohnungen aus