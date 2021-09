School of Magic – Interview mit dem Solo Entwickler Nikolas Crisci

Nach dem Interview mit Annika Maar und Irene Preuss zu Kraken Academy!! geht es in unserem nächsten Games Talk auch direkt mit dem nächsten Interview weiter. Diesmal haben wir uns den Solo Entwickler Nikolas Crisci geschnappt, der gerade an School of Magic arbeitet. Dass er sich alleine an das Spiel heranwagt ist schon beeindruckend genug, im Interview konnten wir aber auch viel über die Hintergründe des Spiels in Erfahrung bringen. Welche das sind, findet ihr am besten selbst heraus!

Hier könnt ihr euch das Interview in voller Länge ansehen:

Weiterhin ist das Interview auch auf Spotify verfügbar:

Über das Spiel:

School of Magic ist ein Hack and Slash Roguelike Game mit einem Deckbuilding Level System. Kombiniere Zaubersprüche, stelle dich schrecklichen Kreaturen und treffe weise Entscheidungen um die Aufnahmeprüfung zu bestehen.

Das Spiel hat noch keinen festen Releasedatum, kann aber auf Steam bereits der Wishlist hinzugefügt werden. Auch eine Demo zum Spiel ist bereits herunterladbar.